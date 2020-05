Eine entwischte Kuh in Deutschland sorgt nun für Schlagzeilen. Denn auf der Flucht vor dem Schlachter verwüstete das Tier vor lauter Panik ein Wohnhaus.

Die Bewohner blieben unverletzt. Das Tier überlebte den Fluchtversuch jedoch nicht.

Kuh flieht vor Schlachter: Wohnung zerstört

Auf der Flucht vor dem Schlachter löste eine Kuh in Rheinland-Pfalz einen Großeinsatz aus. Denn sie büchste beim Entladen auf dem Gelände einer Fleischerei in Bernkastel-Kues aus und flüchtete in ein Wohnhaus. Wie die Polizei mitteilte, befreite sich das Tier am Montagmorgen beim Entladen aus dem Transporter und flüchtete in einen benachbarten Garten. Vermutlich in Panik lief das Tier durch die geschlossene Terrassentür in das Wohnhaus. Dort verwüstete es mehrere Räume im Erdgeschoss. Die Bewohner konnten sich zum Glück noch rechtzeitig im Obergeschoss in Sicherheit bringen. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist nicht bekannt.

Das Tier überlebte den Fluchtversuch nicht

Die Flucht löste einen Großeinsatz aus. Denn neben der Polizei und der Feuerwehr rückten auch noch Rettungskräfte, sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus. Während die Bewohner des Hauses mit einem Schrecken davon kamen, überlebte die Kuh ihren Fluchtversuch nicht. Laut der Polizei fand man das geflohene Tier schließlich auf einer Weide am Ortsrand. Ein Mitarbeiter der Fleischerei erlegte die Kuh.