Gerade in der Pandemiezeit ist es für Körper und Geist wichtig, sich draußen zu bewegen – Corona-konform – eh klar. Dafür ist nicht nur die Kleidung wichtig, sondern natürlich auch die richtige Ausrüstung. Und wenn die Sport-Accessoires dann auch noch umweltfreundlich sind, umso besser!

Diese nachhaltigen Sport-Accessoires sind beim Sporteln im Freien ein Muss:

1. Mütze

Es ist wichtig beim Outdoor-Sport eine Mütze zu tragen, da ein ungeschützter Kopf schnell Feuchtigkeit abgibt und auskühlt. Die Mütze soll eng am Kopf anliegen, ohne dabei einzuengen.

Bike Windproof Cap III von Vaude, € 25

Vaude zählt zu den führenden umweltbewussten Outdoormarken Deutschlands und ist Partner des WWF sowie Mitglied der Fair Wear Foundation, die in den Produktionsstätten für faire Löhne sorgt.

2. Handschuhe

Funktionshandschuhe haben zwei Vorteile: Erstens, halten sie schön warm und sorgen so dafür, dass die Feuchtigkeit gut nach außen transportiert wird. Und zweitens, schützen sie die Hände bei möglichen Stürzen.

Eco20 Active von Bleed x Zanier, € 89,90

Das Street- und Sportswear-Label Bleed hat sich unter Outdoor-Fans einen Namen gemacht. Dabei setzt die Marke bei ihrer gesamten Produktpalette konsequent auf Bio, Fairtrade und Vegan.

3. Unterwäsche

Ein absolutes Muss unter den Sport-Accessoires: Funktionsunterwäsche! Die ist bei eisigen Temperaturen notwendig, da sie den Schweiß aufsaugt und abtransportiert. So kühlen wir nicht aus und bleiben gesund. Wichtig ist, dass die Modelle flache Nähte haben und keine Druckstellen hinterlassen.

Active Warm Eco Baselayer-Set von Odlo, € 89,95

Odlo, die Schweizer Marke mit norwegischen Wurzeln, ist bekannt für ihre Ski-Unterwäsche. 2016 führte die Marke sogar einen Index ein, der als Indikator für andere Brands dient, um umweltbewusste Entscheidungen treffen zu können.

4. Socken

Sportsocken sind ja gerade super angesagt – so weit, so gut. Zusätzlich verhindern sie aber auch noch Druckstellen und geben Halt in den Schuhen. Die Passform ist hier absolut ausschlaggebend, deshalb sollten sie immer exakt der Fußgröße entsprechen.

Lightweight Merino Performance Crew Socks von Patagonia, € 22

Das Label Patagonia ist wohl die bekannteste Eco-Outdoormarke auf dem Markt. Kein Wunder, denn die Sachen sind nicht nur stylish, bei der Produktion wird außerdem auf ökologische und soziale Werte geachtet und das Thema Umweltschutz großgeschrieben.

5. Schal

Zugegeben: Der Schal wird beim Sporteln oft ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Dabei ist er eigentlich essenziell, um Hals- und Nackenschmerzen vorzubeugen. Über den Mund gezogen, erwärmt er außerdem die Luft bevor sie in die Bronchien gelangt.

Merino Schal Unisex 200 von Kaipara, € 30

Kaipara produziert ausschließlich Kleidung aus Merino-Material. Das Naturprodukt ist kompostierbar. Weiteres Plus: Die gesamte Produktion findet in Deutschland statt.