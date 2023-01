Ab dem 22. Januar 2023 beginnt offiziell das Jahr des Hasen. Laut dem chinesischen Horoskop steht der Hase, der mit den Fischen verwandt ist, für Romantik, Träume, Gutmütigkeit und Sensibilität.

Tschüss, Jahr des Tigers – jetzt ist der Hase an der Reihe.

2023 ist das Jahr des Hasen

Nur noch ein paar Wochen, dann löst das chinesische Sternzeichen des Hasen am 22. Januar den Tiger ab. Und das bringt so einige Veränderungen mit sich. Auch dieses Jahr wirkt das Element des Wassers wieder wie ein Verstärker. Denn in Jahren des Wassers vertrauen wir auf unser Bauchgefühl, was uns empathischer und tiefgründiger macht. Wir wollen dieses Jahr viel Kontakt mit unseren Mitmenschen und ein besonders harmonisches Zusammenleben ermöglichen. Auch pragmatische Tierkreiszeichen finden plötzlich zu ihrer emotionalen Seite und öffnen sich. Romantik und Leidenschaft kommen im nächsten Jahr auf jeden Fall nicht zu kurz. Was das romantische Jahr für die einzelnen Tierkreiszeichen bereithält, das erfahrt ihr hier.

1. Sternzeichen Ratte (geboren 1996, 1984, 1972)

Im Jahr 2023 arbeitet die Ratte an ihrer Zukunft. Optimismus steht an oberster Stelle und dieser kann sich in jeglichen Lebensbereichen lohnen, ob in der Liebe oder im Beruf. Die Ratte sollte ihrer Intention folgen, dann kann nur Gutes dabei herauskommen.

2. Sternzeichen Büffel (geboren 1997, 1985, 1973)

Büffel sind besonders fleißige Personen, die 2023 endlich die Früchte ihrer langen Arbeit sehen. Auch in Bezug auf ihre emotionale Seite entwickeln sie sich weiter. Endlich fällt es ihnen nicht mehr so schwer, über sich selbst zu reflektieren und anderen emotional beizustehen.

3. Sternzeichen Tiger (geboren 1998, 1986, 1974)

Schon im letzten Jahr lief es gut für den Tiger. Doch dieses Jahr wird sogar noch besser, denn in der Liebe entwickelt sich etwas Besonderes. Also liebe Tiger, nicht die Augen verschließen, sondern die Liebe mit offenen Armen empfangen. Es wird sich lohnen!

4. Sternzeichen Hase (geboren 1999, 1987, 1975)

Der Hase verkriecht sich gerne in seinem Bau – doch für 2023 sollte sich das besser ändern. Denn wenn die Liebe an der Tür klingelt, sollte man nicht zögern. Der Hase sollte zu seinen Gefühlen stehen und endlich sein Herz sprechen lassen. Keine falsche Scheu!

5. Sternzeichen Drache (geboren 2000, 1988, 1976)

Aufmerksamkeit bekommt der Drache im Jahr des Hasen auf jeden Fall genug. Er wirkt auf andere nämlich besonders anziehend – an Flirts und kleinen Liebschaften fehlt es dem Drachen auf jeden Fall nicht. Doch es ist Vorsicht geboten. Denn der Drache tendiert oft zur Oberflächlichkeit.

6. Sternzeichen Schlange (geboren 2001, 1989, 1977)

Die Schlange bekommt im Jahr 2023 endlich die nötige Work-Life-Balance, auf die sie so lange gewartet hat. Alles ist möglich und das, was am meisten Spaß macht, wird nicht ausgelassen. Die Schlange wird endlich gelassener und nimmt sich Zeit zum Entspannen.

7. Sternzeichen Pferd (geboren 2002, 1990, 1978)

Das Pferd wird sich durch den Wasser-Hasen endlich bewusst, was ihm wirklich guttut. Lange hat das Sternzeichen vermieden, in sich hineinzuhören. Doch nun ist es endlich bereit, Dinge zu spüren und zu verarbeiten, die vielleicht sogar wehtun könnten.

8. Ziege (geboren 2003, 1991, 1979)

Das Pendant zur Ziege ist der emotionale und zurückhaltende Krebs. Im Jahr des Hasen ist die Ziege endlich bereit, im Rampenlicht zu stehen. Der extra Boost an Selbstvertrauen hilft der Ziege auch bei ihren Flirts. Denn mit ihrer unwiderstehlichen Art ist sie hoch im Kurs.

9. Sternzeichen Affe (geboren 2004, 1992, 1980)

Der Affe kann sich nur schwer festlegen, was die Liebe angeht. Doch das Jahr des Hasen und die darin enthaltene Romantik geht auch an ihm nicht spurlos vorbei. Denn er könnte Liebesbeziehungen durch eine bestimmte Person in einem ganz neuen Licht betrachten.

10. Sternzeichen Hahn (geboren 2005, 1993, 1981)

Der Hahn gibt seiner Lieblingsbeschäftigung „Overthinking“ endlich den Laufpass und kann sich richtig fallen lassen. To-do-Listen gehören der Vergangenheit an und der Hahn wird sie keine Sekunde vermissen. Er geht es einfach mal ohne Plan an und zerdenkt nicht mehr alles.

11. Sternzeichen Hund (geboren 2006, 1994, 1982)

Der Hund ist nächstes Jahr im Harmoniemodus und wird zum richtigen Teamplayer. Kompromisse und Konflikte konstruktiv führen, wird ihm leichter fallen denn je. Wovor der Hund sich allerdings hüten sollte, ist stürmische Begeisterung. Manchmal sollte er alle Gegebenheiten überprüfen, bevor er zu voreiligen Schlüssen kommt.

12. Sternzeichen Schwein (geboren 2007, 1995, 1983)

Für das Schwein steht ein Feuerwerk der Gefühle im Jahr des Hasen an. Denn die wahre Liebe wird plötzlich vor ihm stehen. Das Schwein kann seine Vergangenheit, was alte Beziehung angeht, endlich vergessen und neues Liebesglück und Vertrauen finden.