Tag sieben im Dschungelcamp und die Camper:innen lästern eifrig weiter. Dieses Mal widmet sich Tessa der Abrechnung mit Heidi Klum – und bei der Dschungelprüfung feiern Lucas und Claudia endlich Erfolge.

Doch es wird auch dramatisch.

Dschungelcamp: Tessa lästert über Heidi Klum

Der siebte Tag im Dschungelcamp startet gleich mit einer überraschenden Entscheidung: Cosimo wird Teamchef. Na ob das gut gehen kann? Bisher war Cosimo ja eher für Chaos als für Ordnung bekannt. So viel sei auf jeden Fall gesagt: Unter Cosimos Riege folgen einige Enthüllungen.

Und den Anfang macht Tessa. Denn diese hat heute wohl ein großes Bedürfnis: sie will mit ihrer Vergangenheit abschließen. Und das bedeutet auch eine Abrechnung mit Heidi Klum. Denn wir erinnern: Tessa war 2009 Kandidatin bei „Germany’s Next Topmodel“ und mauserte sich schnell zur absoluten Zicke und Hass-Kandidatin vieler Zuseher:innen. Vor allem ihr berühmter „Mittelfinger-Gate“ blieb in Erinnerung und sorgte für Negativ-Schlagzeilen.

„Eigentlich steckt da der Teufel drin.“

Eine Tatsache, die laut Tessa vor allem in der Verantwortung der Sendung lag. Denn man habe sie völlig falsch inszeniert! „Die haben mich verarscht! Ich fand das ungerecht. Ich wusste gar nicht, in was für ein Licht die mich da rücken wollen. Sie haben mich als Bitch dargestellt. Das war so unfair“, so Tessa. Enthüllungen, die insbesondere interessant sind, nachdem in dem vergangenen Jahr einige Ex-Teilnehmer:innen die Show kritisierten. Und auch Tessa weiß: die Show hatte extreme Konsequenzen auf ihr Leben. „Sie haben mich zu einem Monster gemacht, das war ich nicht.“

Für „Topmodel“-Chefin Heidi Klum hat sie kaum positive Worte übrig. Ganz im Gegenteil. „Die lacht kleine Mädchen aus – das musst du dir mal vorstellen. Machtmissbrauch“, beklagt Tessa im Gespräch mit Papis. „Ein Mensch, der andere quälen kann ohne jegliches Schuldgefühl. Wie kann die nachts schlafen?“ Tessa nennt Klum „eisig“, „bitterkalt“ und „fake“ und betont: Heidi Klum will nett wirken, „aber eigentlich steckt da der Teufel drin.“ Bis heute hat sie an die Zeit mit Heidi aber eine Erinnerung: ein „Love“-Tattoo am Mittelfinger. Und auch Papis betont: Heidi und er sind alles andere als BFFS. Denn auch, wenn er nicht viele Erinnerungen an sie teilt, eine muss er im Camp loswerden. „Sie hat mich gezwungen, mich umzuziehen, weil mein Outfit für sie zu viel Farbe hatte“, erinnert er sich. Sieht also nicht so aus, als würden Tessa oder Papis in der kommenden Staffel als Gastjuroren arbeiten.

Dschungelprüfung-Erfolg und Bestrafung für 90 Regelverstöße

Arbeiten müssen jedoch Lucas und Claudia. Denn die beiden müssen in die Dschungelprüfung „Die Schreck-Schrauben“. Claudia muss sich dafür in einen verschlossenen Tank legen, der mit Wasser vollläuft. Lucas muss währenddessen in einigen Boxen voller Schlangen, Krokodile und Co Ventile finden, die mit Claudias Tank verbunden sind. Sobald ein Ventil geöffnet wird, werden jeweils zwei Sterne zu Claudia gespült, die sie in 90 Sekunden im Tank finden und einstecken muss. Klingt alles ganz schön beängstigend, oder? Doch Claudia und Lucas meistern ihre Aufgaben souverän und sammeln insgesamt neun Sterne. Und zur Belohnung wird Claudia aus dem Tank in einen schlammigen Tümpel gespült – Gratuliere!

Zurück im Camp wird es dann aber für einen Moment dramatisch! Denn Papis kippt plötzlich um. Der Mann, der sich seit Tagen um das ganze Camp kümmert, kocht, wäscht und Streitigkeiten schlichtet, wird ohnmächtig. Ein Schock für die Camper:innen, die ihm gleich zur Hilfe eilen. War dem Model doch alles zu viel? Zum Glück ist Papis bald wieder auf den Beinen. Die australische Hitze war ihm wohl doch zu viel und Papis war ziemlich dehydriert. Nach einem kurzen Arzt-Check darf er aber im Camp bleiben – und kümmert sich gleich auch wieder um die Verpflegung der Stars.

Papis heute fast ins Jenseits gefallen, aber Hauptsache Gigis Bauch ist voll. Uff. #ibes — Natalie (@Nervenmittel) January 19, 2023

Doch das sollte nicht der einzige Schock des Tages sein. Denn die zahlreichen Regelverstöße, die die Bewohner:innen in der ersten Woche von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ begangen haben, werden endlich bestraft. Zur Erinnerung: immer wieder wandern die Campbewohner:innen alleine durch den Dschungel, schlafen tagsüber oder verkürzen den nächtlichen Wachdienst. Insgesamt 90 Mal haben die Teilnehmer:innen in den vergangenen Tagen gegen die Regeln verstoßen. Doch während wir vor dem Fernseher (und auf Twitter) schon lange über strenge Strafen nachdenken (wie etwa den Sterne-Gewinn zurücknehmen, Zigarettenverbot oder extra Prüfungen in den Tag planen), fällt die Bestrafung ziemlich zahm aus. Denn jede:r Teilnehmer:in muss einen Luxusgegenstand abgeben. Na gut, eine große Abmahnung war das jetzt ja nicht wirklich.

Ah, endlich werden mal die Regelverstöße geahndet.

Jetzt kommt gleich Richterin Barbara Salesch rein und dann gibt's ordentlich Dresche! #IBES pic.twitter.com/twh43aYEnJ — TOM (@TomR_) January 19, 2023

Dschungelcamp: Emotionale Beichten von Tessa und Jana

Übrigens: Tag sieben entpuppt sich auch als Tag der emotionalen Geständnisse. Denn nachdem Tessa über Heidi Klum gelästert hat, spricht sie auch offen über ihre schwierige Kindheit und Mobbing-Erfahrungen. „Ich dachte früher immer, alle müssen mich mögen, aber es mochte mich niemand. In der Schule nicht und zu Hause auch nicht. Ich wurde zu Hause übelst verprügelt. Übler kannst du’s dir nicht vorstellen“, enthüllt Tessa.

Und auch Jana ist überraschend emotional und gesteht: „Ich bin mit 19 fast an Magersucht gestorben.“ Auch deshalb sei die Zeit im Dschungelcamp für sie besonders herausfordernd. Denn das ständige Hungergefühl löst Erinnerungen in ihrem Körper aus. „Da gehen die Alarmglocken wieder an, wenn er merkt, es geht wieder in die Richtung“, so Jana. „Ich habe im Dschungel gelebt, ich kam mit wenig Essen aus, ich kann das. Ich habe da auch so wie jetzt abgenommen und dadurch – ich war 40 – hat meine Periode aufgehört. Und ich wollte halt noch Kinder haben.“ Zwei Jahre lang kämpfte sich Jana aus der Magersucht heraus; ihre Periode bekam sie vor zwei Monaten wieder, sagt sie. Doch: „Jetzt mache ich mir Sorgen – aber ich schaffe das schon!“

Verena & Marc in Love: Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Auch Verena enthüllt ein Geheimnis. Denn statt Lästereien der Münchner Zickeria wird die Campbewohnerin heute richtig sentimental. Der Grund: ihr Lebensgefährte und Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi. Denn obwohl die beiden erst seit ein paar Monaten ein Paar sind, ist Verena offenbar schon für den nächsten Schritt bereit. „Ich war schon zwei Mal verlobt, aber nicht verheiratet“, erzählt sie Papis. „Ich muss aber einmal heiraten, Schatz. Das geht nicht anders! Am besten jetzt gleich, wenn ich hier rauskomme.“

Klingt also nach einem konkreten Plan – und auch Teile der Organisation erledigt Verena gleich. Denn Papis wird für das Styling engagiert. Die Hochzeitstanz-Choreo soll Isabel Edvardsson übernehmen und das Kleid soll ein Dirndl mit langer Schleppe sein. Die Dschungelbewohner:innen sind natürlich alle eingeladen, betont Verena. Nur einer ist noch nicht ganz auf dem Stand der Dinge: der potentielle Ehemann. Denn konkrete Pläne für die Hochzeit gibt es nicht, doch Marc und Verena haben schon über eine Hochzeit gesprochen, sagt sie.

Läuten also vielleicht schon bald die Dschungel-Hochzeitsglocken? Findet die Zeremonie etwa direkt beim Lagerfeuer statt? Marc Terenzi ist in puncto TV-Hochzeit ja schon geübt (ach, die Zeiten von „Sarah & Marc in Love“ waren schon herrlich). Doch bevor wir jetzt Weddingplanner und Ex-Dschungelkandidat Frank Matthee anrufen und die Feierlichkeiten planen, sollten wir erst einmal den nächsten Tag im Camp abwarten. Denn heute Abend folgt nicht nur eine potentielle Chaos-Prüfung mit Claudia, Cosimo und Gigi – sondern auch der erste Rauswurf. Es wird also spannend!

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22:15 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.