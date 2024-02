Woche drei bei „Die Bachelors“ und langsam heizt sich die Stimmung auf. Nicht nur auf eine romantische Art und Weise. Denn das erste Konkurrenzdenken macht sich bemerkbar.

Und zwar nicht nur unter den Kandidatinnen.

Das perfekte Date bei den „Bachelors“: Rugby!

Wenn ihr an das Datingformat „Die Bachelors“ denkt, was kommt euch dann sofort in den Kopf? Romantische Dates, heiße Flirts, großartige Ausflüge? Falsch! Denn in dieser Show dreht sich auch in Folge drei zuallererst einmal alles um das Thema Sport. Denn statt einem großen Gruppendate mit Essen, Drinks und Plaudern geht es zum Rugby. Schließlich kann man ja auch hier viel übereinander lernen – oder so…

Warum die beiden Bachelors den Frauen allerdings beim Tackeln zusehen und was genau ihnen das bringt? Wir wissen es auch nicht. Bei uns weckt das Bild allerdings nur miese Erinnerungen an den Sportunterricht und die enttäuschten Blicke der Sportlehrerin, wenn man das Rad mal wieder nicht geschafft hat.

Der erste Kuss ist gefallen

Aber irgendwann ist auch dieses schmerzhafte Flashback vorbei und die Frauen dürfen sich nach ein paar peinlichen Cheer-Einheiten, einem Unfall mit Sebastians Nase und jeder Menge schweißtreibenden Laufmanövern auch ein bisschen entspannen. Irgendwie sollen sie die beiden Rosenkavaliere ja dann doch auch kennenlernen. Zumindest für Katja wird der Abend dann auch noch ein bisschen schöner. Denn sie darf am Ende des Gruppendates noch Zeit zu Zweit mit Dennis verbringen. Und offenbar hat die beiden das schweißtreibende Match wirklich in Stimmung gebracht.

Denn bei dem Date flirten die beiden ununterbrochen und es kommt sogar schon zum ersten Kuss der Staffel! War das etwa ein Rekord? So oder so, Katja schwärmt den Abend über von der „besonderen Connection“, die die beiden angeblich haben. Und Dennis tut, was Dennis eben immer tut und klopft ein paar Dadjokes darüber, „wie unartig“ die beiden nicht sind. Wow, was für ein Romantiker!

Im Bett landet er nach dem Date aber mit jemand ganz anderem: mit Sebastian. Denn wie sich das eben für eine richtige Bromance gehört, braucht es nach dem Date natürlich ein Debrief. Alle Infos werden geteilt, es wird gekichert und gelacht und Sebastian scheint es nicht zu stören, dass Dennis jetzt den ersten Kuss der Staffel bekommen wird.

Beide sind schneller zusammen im Bett als mit den Frauen 🤭🤭 #Bachelors pic.twitter.com/FGIEkaFtlC — Thomas  (@Thomas__2290) January 31, 2024

Die Konkurrenz steigt

Chance auf mehr Romantik hat Sebastian ohnehin schon am nächsten Tag beim Gruppendate. Denn während Dennis versucht, sich der drohenden „Standpauke“ von Nadia zu entziehen, die den Kuss so gar nicht feiert, nutzt Sebastian die Zeit für jede Menge Flirtversuche. Vor allem zwischen ihm und Freya scheint die Chemie wirklich zu stimmen. Beim Einzeldate gibt es für die beiden dann aber nur eine Umarmung, auch wenn sich Sebastian mehr hätte vorstellen können.

Doch während er ganz in Flirtlaune ist, nutzt Dennis auch gleich die Chance, sein eigenes „Team“ wieder zu vergrößern. Er hat nämlich ein Auge auf Leonie geworfen und gesteht ihr ganz offen, dass er Interesse an ihr hat. Könnte also gut sein, dass auch sie schon bald das Team komplett wechselt. Denn allgemein wird immer deutlicher: die Teams vermischen sich und der Konkurrenzkampf hat begonnen.

„Die Bachelors“: Diese Kandidatinnen haben keine Rose bekommen

Da gefällt es vielen Frauen natürlich gar nicht, dass es bei der Nacht der Rosen zwischen Leonie und Sebastian weiterhin so knistert. Seit Woche eins sind die beiden sehr vertraut miteinander – und verunsichern damit andere Kandidatinnen. Da wird eifrig gelästert und Leonie wird als „Hexe“ bezeichnet, die den Bachelor verzaubert hat. Hat Sebastian vielleicht wirklich schon die Richtige gefunden? Beim Gespräch betonen die beiden jedenfalls ihr Interesse füreinander und Leonie stellt klar: sie bleibt im Team Sebastian.

Natürlich bekommt sie dafür kurze Zeit später auch eine Rose. Doch nicht alle können mit einem so breiten Grinsen in die neue Woche starten. Denn für Laura B. und Annika gibt es an diesem Abend keine Rose. Ganz so tragisch sehen es die beiden aber nicht. Denn Laura B. betont: sie freut sich schon auf die Wiedervereinigung mit ihrem Hund. Das können wir nur allzu gut nachvollziehen!

würde mich auch für den hund entscheiden. #bachelors — Sabine (@bobbilein1) January 31, 2024

„Die Bachelors“ ist seit 17. Januar 2024 immer am Mittwoch, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen – auf RTL+ sind alle zehn Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung verfügbar.