Um sein Haustier zu retten entwickelt man oft besonders starke Fähigkeiten und begibt sich dabei nicht selten in Gefahr. Genauso ist es jetzt einem 12-jährigen Mädchen aus Australien ergangen. Um ihr Meerschweinchen aus den Fängen einer Python zu befreien, hat sie gegen das Reptil gekämpft.

Das spektakuläre Video geht gerade viral.

12-Jährige gewinnt Kampf gegen Python

Die kleine Rosie hat großen Mut bewiesen, um ihr Haustier zu retten. Das 12-jährige Mädchen aus Australien wollte gerade nach ihrem Meerschweinchen „MaxiBon“ im Garten sehen, als sie eine erschreckende Entdeckung gemacht hat. Eine große Python hatte das Nagetier in ihrem Mund und wollte es vermutlich gerade verspeisen. Doch das ließ Rosie unter keinen Umständen zu.

Also packte sie das Reptil am hinteren Ende und wirbelte es so lange durch die Luft, bis es das Meerschweinchen schließlich los ließ. Ein Video von dieser spektakulären Rettung geht gerade auf Instagram viral. Hier könnt ihr es sehen. Gegenüber 7News Australia erklärt die 12-Jährige dann, dass sie aus purem Instinkt gehandelt habe. „Ich habe das nicht bis zum Ende durchgedacht. In meinen Gedanken war nur: ‚Pack die Schlange, pack die Schlange!'“.

„Wie ein Hammerwerfer“

Auch Rosies Vater Luke hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet und die beängstigende Situation aus seiner Sicht beschrieben. Er habe seine Tochter aus „vollem Halse schreien gehört“ und sei dann nach draußen gelaufen, um ihr zu helfen. Dort habe er seinen Augen nicht trauen können, denn Rosie hat die Schlange „wie ein Hammerwerfer“ gehalten und sich damit im Kreis gedreht.

Als die Python das Familien-Meerschweinchen dann endlich losgelassen hat, schleuderten Rosie und ihr Vater das Reptil auf die andere Seite des Gartens. Ganz zur Freude der Nachbarn. „Ich habe dann erkannt, dass es vielleicht nicht ideal war, also habe ich nach der Schlange gesucht“, so Luke. Als er sie schließlich gespottet hat, war er beruhigt: die Python hat sich aus dem Garten und in die freie Natur geschlängelt. Allerdings mit einem kleinen Schleudertrauma, denn auch, wenn sie äußerlich keine Verletzungen hatte, war sie doch ein wenig wackelig unterwegs, wie der Vater der 12-Jährigen berichtet.

Auch dem Meerschweinchen geht es gut

Wie durch ein Wunder ist auch „MaxiBon“ vollkommen unversehrt geblieben. Weder die Schlange noch das Schleudern oder der Sturz aus etwa einem Meter Höhe scheinen dem kleinen Nager etwas ausgemacht zu haben. Auf dem Video ist zu sehen, wie das Meerschweinchen flink im Busch verschwindet. Im Nachhinein berichtete der Vater der 12-Jährigen, dass es dem Haustier gut gehe. Und auch seine Tochter habe sich mittlerweile wieder von dem Vorfall erholt.