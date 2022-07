Nicht immer läuft es genauso, wie wir uns das vorstellen. Leider spielt das Leben manchmal nach anderen Spielregeln. Besonders diese drei Sternzeichen müssen jetzt ganz stark sein, denn in den nächsten Wochen kämpfen sie mit mehreren Rückschlägen.

Für die Tierkreiszeichen ist das aber kein Grund zu verzagen. Es wird vorbeigehen.

Wassermann

Am Anfang des Jahres strotze der Wassermann nur so vor Ideen und Kreativität. Bedauerlicherweise fehlten ihm in den vergangenen Monaten aber die Kapazitäten, um seine Ideen in die Tat umzusetzen. Er war einfach zu gestresst und es war viel zu viel zu tun. Jetzt ist er ausgebrannt. Gerade in den nächsten Wochen könnte er den Tatendrang, den er noch in den ersten paar Monaten des Jahres hatte, gut gebrauchen. Doch nun ist er blank. Sein Hirn ist leer gefegt. Im Beruf läuft es deshalb momentan eher nicht so gut. In Meetings ist er stets müde und teilnahmslos und bei Projekten fehlen ihm jetzt die zündenden Ideen. Höchst Zeit für etwas Ruhe! Jetzt muss er die Reißleine ziehen und wieder auf sich schauen. Ein wenig Urlaub und Entspannung würden ihm jetzt ganz guttun.

Löwe

Der Löwe hatte sich zum Jahreswechsel so vieles vorgenommen. Doch nun wird ihm bewusst, wie wenig er davon umgesetzt hatte. Vor ihm liegen einige Projekte, die er begonnen, aber nicht vollendet hat. Denn seine Liebe fürs Detail hat dazu geführt, dass er das Wesentliche aus den Augen verloren hat. Und jetzt fliegt ihm das alles in den nächsten Wochen um die Ohren. Ein wenig Struktur würde dem Löwen somit nicht schaden. Aber auch in der Liebe wird es in den nächsten Wochen nicht einfacher. Eine potenzielle Beziehung entwickelt sich leider in eine ganz andere Richtung, als er sich das vorgestellt hat. Jetzt muss sich das Sternzeichen fragen, ob es die Beziehung wirklich will oder es lieber doch bleiben lässt. Mit diesen Rückschlägen kann der Löwe nicht wirklich gut umgehen. Das Beste: Einfach mal eine Auszeit nehmen und zu sich selbst finden! Sei es ein Yoga-Kurs, ein Urlaub ganz alleine oder Gesprächsstunden mit Experten – alles, was sich gut anfühlt, ist jetzt genau das Richtige! Bald stehen die Sterne für dieses Tierkreiszeichen bestimmt wieder besser.

Waage

Die konfliktscheue Waage muss in den nächsten Wochen sehr stark bleiben. Ihr Hang, unangenehme Situationen auszugleichen, könnte in den kommenden Wochen nämlich gehörig nach hinten losgehen. Denn Konflikte, die schon lange zwischen ihr und ihren Liebsten am Brodeln sind, könnten jetzt besonders eskalieren. Die Waage muss sich nun bewusst machen, dass ein klärendes Gespräch jetzt wichtiger ist denn je. Denn weiteres Totschweigen löst den Konflikt nicht – stattdessen sind jetzt konkrete Taten angesagt. Auch im Job muss sich die Waage endlich trauen, einmal auf den Tisch zu hauen und mutiger zu sein. Sie hat schon viel zu lange darüber gegrübelt, was sich alles ändern müsste. Zunächst werden ihre Bedenken nicht ernst genommen, was sich für sie wie ein Rückschlag anfühlt. Doch nur Geduld bei diesen privaten und beruflichen Rückschlägen: Es wird besser.