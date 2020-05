Geld ist zwar nicht das Wichtigste im Leben, aber zumindest einen gewissen Betrag braucht man einfach, um zu leben. Manche Sternzeichen geben sich aber mit “ein bisschen” nicht zufrieden. Sie streben nach mehr Geld und Erfolg. Und wer möchte nicht leben wie Milliardärin Kylie Jenner?

Diese vier Sternzeichen werden am wahrscheinlichsten Milliardäre:

Löwe

Dass Kylie Jenner mit ihrem Kosmetikunternehmen so erfolgreich ist, kann natürlich an ihrer Familie, an ihren zahlreichen Followern auf Social Media und an harter Arbeit liegen. Ganz bestimmt hat aber auch ihr Sternzeichen Einfluss auf ihren finanziellen Erfolg. Denn die Unternehmerin ist Löwe. Löwen sind besonders führungsstark und lieben den Wettbewerb. Sie gehen gerne Risiken ein, die sie aber zuvor genaustens analysieren und die möglichen Resultate abschätzen. Genau das ist es, was sie so erfolgreich macht.

Stier

Der Stier ist klug, geduldig und ausdauernd. Er arbeitet hart für das, was er erreichen will und wenn der große Erfolg nicht gleich kommt, macht das dem Sternzeichen überhaupt nichts. Es wartet einfach und passt seine Strategien an. Das bringt den Stier in seiner Arbeit immer weiter nach oben. Übrigens ist auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg Stier. Das sind doch mal gute Voraussetzungen, um Milliardär zu werden!

Waage

Das optimistische und ausgeglichene Sternzeichen wird immer seinen Weg gehen, egal wie holprig er auch sein mag. Die Waage bleibt stets stabil und glücklich. Diese Stärke gepaart mit einer außerordentlichen Intelligenz führt bei Waage-Geborenen meistens zum Erfolg. Mit ihrem Geld geht die Waage außerdem sehr bedacht und klug um. Vielleicht hat es Ralph Lauren deswegen geschafft, zu einem der reichsten Menschen der Welt zu werden.

Fische

Fische sind sehr kreativ und gehen immer ihrer Leidenschaft nach. Das macht sie besonders erfolgreich. Zudem ist das Sternzeichen sehr charmant und wickelt seine Geschäftspartner stets um den Finger. Dabei muss ein Fisch gar nicht viel machen, denn das Sternzeichen ist nicht sehr versessen aufs Geld. Genau mit dieser Einstellung und lockeren Art ist man aber am besten Weg, durch seine harte Arbeit zum Milliardär zu werden.