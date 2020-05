Manche haben das Talent, dass alles, was sie anfassen, zu Gold wird. Und so geht es vor allem diesen drei Sternzeichen. Denn sie haben einfach bei allem, was sie tun, ziemlich viel Erfolg und zählen deshalb zu den erfolgreichsten Sternzeichen.

Bei diesen drei Tierkreiszeichen läuft einfach immer alles rund.

Löwe

Der Löwe weiß genau, was er tut und ist der geborene Leader. Andere himmeln ihn an und schauen zu ihm auf. Und seine Meinung ist für viele ganz besonders wichtig. Genau das macht ihn auch so erfolgreich in dem, was er tut. Er hat ein ziemlich großes Selbstbewusstsein und lässt sich nicht so einfach aus der Fassung bringen. Deshalb zählt der Löwe eindeutig zu den erfolgreichsten Sternzeichen.

Wassermann

Die Intelligenz und Eigenständigkeit des Wassermanns machen ihn ziemlich erfolgreich. Er lässt sich von niemandem aus dem Konzept bringen und hält an seinen eigenen Visionen und Ideen fest. Denn er ist überzeugt davon, seine Sache gut zu machen. Außerdem ist der Wassermann sehr zuverlässig und zielstrebig. Gibt es ein Problem, dann muss er das unbedingt lösen und ohne Erfolgserlebnis lässt er nicht davon ab.

Waage

Und auch die Waage ist eines der erfolgreichsten Sternzeichen. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre Ruhe und Ausgeglichenheit aus. Denn sie bewahrt selbst in den stressigsten Situation einen kühlen Kopf. Vor allem ihre offene Art und ihre ständige Bereitschaft, anderen zu helfen und für ihre Mitmenschen da zu sein, macht sie so erfolgreich. Ihre Aufgaben erledigt sie ziemlich gewissenhaft und dafür erntet sie große Anerkennung.