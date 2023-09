Lange musste sich „Haus des Geldes“-Fans gedulden. Jetzt werden die Infos zu der Spin-off-Serie „Berlin“ immer konkreter. Netflix hat jetzt nicht nur den ersten (langen) Trailer veröffentlicht, sondern auch gleich das Startdatum verraten.

Good News für alle Serienjunkies: die neue Serie startet noch in diesem Jahr!

„Haus des Geldes“-Spin-offs „Berlin“ kommt

Ende 2021 flimmerte das große Finale der spanischen Netflix-Serie „Haus des Geldes“ über unsere Bildschirme. Insgesamt fünf Staffeln konnte der spannende Serienhit beim Streamingdienst erreichen, ehe man dann die Geschichte der Verbrecher-Bande endgültig auserzählt hatte. Einer der beliebtesten und gleichzeitig auch kontroversesten Figuren der Serie: Berlin! Als Anführer der Bande konnte er sich schon ab Staffel 1 eine große Fanbase aufbauen.

Ein Erfolg, mit dem wohl auch die Macher der Serie nicht gerechnet haben. Sie ließen Berlin deshalb noch am Ende von Staffel 2 auf tragische Weise sterben. Er war zwar dank regelmäßigen Rückblenden nie ganz weg, aber viele Fans trauerten dennoch über sein Ableben. Und auch der Drehbuchautor Javier Gómez Santander erklärte mal in einem Interview, dass er Berlins Serientod bereut. Ein Fauxpas, den die Macher mit dem Spin-off „Berlin“ nun offenbar wiedergutmachen wollen.

Neuer Teaser-Trailer verrät Startdatum

Lange mussten Fans auf nähere Infos zu dem Prequel warten. Jetzt gibt es an der Front aber gute Neuigkeiten, denn ein neuer Teaser-Trailer wurde nun veröffentlicht. Und dieser verrät auch gleich das offizielle Startdatum der neuen Serie.

In dem Trailer bekommen wir bereits einige Sequenzen aus dem Prequel zu sehen. Am Ende wird dann auch der genaue Starttermin enthüllt. Die erste Staffel von „Berlin“ erscheint am 29. Dezember 2023 auf Netflix und wird acht Folgen umfassen. Lange müssen Serien-Addicts also nicht mehr warten!

Darum geht es in der Prequel-Serie

Wie sich eingefleischte „Haus des Geldes“-Fans bereits denken können, wird in „Berlin“ die Hintergrundgeschichte des namensgebenden Räubers erzählt, bevor er gemeinsam mit Professor (Álvaro Morte) und seinem Team die Banknotendruckerei in Spanien überfällt. Laut Serienschöpfer Álex Pina, erleben wir Andrés de Fonollosa – wie Berlin eigentlich heißt – in dieser Geschichte in „einem vollkommen anderen emotionalen Zustand“. Der Ableger von „Haus des Geldes“ könnte also durchaus in neue Richtung gehen.

Der Ort des Geschehens ist jedenfalls schon mal ein ganz anderer. Und zwar plant Berlin einen der ehrgeizigsten Raubüberfälle aller Zeiten in der Stadt der Liebe: Paris. Laut Netflix befindet sich der berüchtigte Dieb in dieser Phase gerade auf dem Höhepunkt seiner kriminellen Laufbahn. Er beabsichtigt nämlich, Juwelen im Wert von 44 Millionen Euro zu stehlen. Diese sind natürlich nicht so leicht zu ergattern, weswegen er mit seiner Gang einen raffinierten Plan umsetzt. Inklusive beeindruckenden Illusionstricks!

Spannung ist da schon vorprogrammiert, das steht fest! Trotz des größtenteils neuen Hauptcasts werden nicht nur Pedro Alonso als Berlin zu sehen sein, sondern auch einige bekannte Gesichter – wie zum Beispiel Itziar Ituño („Lissabon“) und Najwa Nimri (Alicia Sierra). Ob danach noch weitere Staffeln geplant sind, ist derzeit noch unklar. Wie üblich, kommt dies dann höchstwahrscheinlich auf den Erfolg des Spin-offs an.