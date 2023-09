Smartphone, Smartwatch und Earbuds perfekt aufeinander abgestimmt und miteinander verbunden? Die Samsung Galaxy Serie macht‘s möglich!

Connect yourself!

Im Urlaub wollen wir vor allem eines: Neues erleben, dem Alltag entfliehen und unseren Horizont erweitern. Was wir im Urlaub definitiv nicht wollen? Uns mit einer Vielzahl verschiedener Geräte und deren Funktionen auseinandersetzen – Komfort, please! Bedeutet: wir wollen das Smartphone mit der besten Kamera, denn Urlaub bedeutet auch: Erinnerungen sammeln und für die Ewigkeit festhalten. Wir wollen die modernste Smartwatch, um immer im Blick zu haben, wie es um unsere Vitalität und den wohlverdienten Urlaubs-Schlaf steht. Und wir wollen Kopfhörer, die es uns ermöglichen den Rest der Welt kurzerhand auszublenden und bei unserem liebsten Artist oder Podcast zu entspannen.

via GIPHY

It’s Selfie Time!

Kennt ihr schon den neuesten Trend in Sachen Smartphone Fotografie? Hands-free! Bedeutet nichts anderes, als dass wir unseren Fit-Check oder das gemeinsame Selfie mit unserer BFF nicht mit einem, sondern KEINEM Knopfdruck machen können. Das neue Samsung Galaxy Z Flip5 passt nicht nur perfekt in unsere Hand oder jede noch so kleine Tasche – es ermöglicht dank seiner innovativen FlexCam und der reflexionsarmen Linse gestochen scharfe Fotos, bei Tag oder Nacht. Die Weitwinkelkamera des Galaxy Z Flip5 holt noch mehr aus unseren Aufnahmen heraus und die innovative Flip-Funktion lässt uns das Smartphone perfekt positionieren, um mittels Handheben einen 3-sekündigen Timer für unser perfektes Selfie zu aktivieren. Das große Frontdisplay des coolen Klapp-Handys kann außerdem komplett personalisiert und nach unseren Wünschen und Styles gestaltet werden – mit diesem smarten Phone gelingt jeder Urlaubsshot!

Track it!

Im Urlaub schläft man besser als irgendwo sonst? Ob das tatsächlich so ist, zeigt uns die Schlafanalyse-Funktion der Galaxy Watch6 Smartwatch. Gemessen werden Schlafphasen, -werte und -konsistenz und anhand der Ergebnisse gibt uns die smarte Uhr Tipps, um unsere Schlafgewohnheiten zu verbessern. Aber nicht nur das misst die „Watch6“ während wir schlafen – der adaptive Fruchtbarkeitsalgorithmus von „Natural Cycles“ überwacht Veränderungen unserer Hauttemperatur während des nächtlichen Schlafs, um dadurch unsere nächste Periode und den Eisprung vorauszusagen.

Und wie war das mit der Connectivity? Einfach die Smartwatch mit dem Galaxy Z Flip5 koppeln und mit dem Flex-Modus und dem Camera Controller ganz einfach zwischen Foto und Video wechseln und direkt hinein- und herauszoomen und das perfekte Urlaubsfoto schießen – alles bequem vom Handgelenk aus.

Time to chill

Urlaubszeit ist Entspannungszeit. Und wie geht das besser, als mit dem richtigen Sound im Ohr? Mit den Samsung Galaxy Buds2 Pro können wir dank intelligenter, aktiver Geräuschunterdrückung und 360°-Audio für ein Surround Sound Erlebnis die Realität hinter uns lassen und unseren liebsten Sounds lauschen.

via GIPHY

missBFF x Samsung

Klingt genial? Finden wir auch und haben deshalb unsere missBFFs 2023 Marion und Isabella mit genau diesen coolen Samsung Gadgets für die Reise ihres Lebens ausgestattet. Begleitet jetzt die beiden Freundinnen bei ihren täglichen Abenteuern und erlebt die smarten Geräte von Samsung in Action. Folgt einfach @missmagazin auf Instagram und allen weiteren Social Media Kanälen – Check it out!