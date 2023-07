Gerade haben wir uns noch gedacht, dass sämtliche Fashion-Essentials der 90er und 2000er Jahre aufgepoppt wären – da plumpsen Tube Tops auf die Fashion Bühne. Die liebsten Ausgehtops von Britney Spears oder Posh-Spice bringen auch Skeptiker:innen zur Überzeugung.

Diese 5 Styles werden auch dich überzeugen

Der Tube-Top-Trend ist gekommen, um zu bleiben

Zugegeben, wir sind ja bei Y2K Trends generell mal skeptisch. Die Nullerjahre waren in Sachen Mode wild, gnadenlos und schräg. Kein Wunder, dass Millennials optisches Beweismaterial streng verschlossen im Archiv bewahren. Doch jetzt wo die Hitze da ist und erste Fashion-Umsetzungen der Tube-Tops auf uns einprasseln, wollen wir unsere Skepsis noch mal überdenken. Bei 35 Grad in der City ist das schulterfreie Bandeau-Top schließlich ein gefälliger Hitzepartner. Nebenbei ist streifenfreie Bräune garantiert.

Die Teile zeichnen sich durch einen super elastischen, engen Schnitt aus, der es zumindest bei kleinen Brüsten schafft den BH zu ersetzen. Während in den 2000ern die Modelle durch bunte Muster etwas kindlich ausfielen, gibt es bei den neuen Modellen unendlich viele Stylingvarianten. Zum Beispiel von super chicen asymmetrischen Schnitten bis zu Bling Bling Strass-Applikationen. Zahlreiche Texturen von Denim bis Strick überzeugen auch letzte Skeptiker:innen. Also Good Bye Tank-Tops, es leben die Tubes!

1. Denim on Denim

Das Denim-Top funktioniert am besten in Kombination mit einer Baggy Jeans oder einem Denim Maxi-Rock. Wer es etwas sportlicher mag, kann den Gummi von den Sportpants noch raus blitzen lassen. Sneaker oder lässige Plateau Slides machen den Look komplett.

Streetstyle Mailand / Launchmetrics/Spotlight

2. Rave Hippie

Der ultimative 2000er-Look versprüht absolute Festival- und Rave-Power. Das gelingt mit einem bunten Tube-Top kombiniert mit Strick, natürlich jeder Menge sonnengebräunter Haut, Schmucklayering und Pilotenbrille.

Streetstyle Copenhagen / Launchmetrics/Spotlight

3. Edel Bohemian

Dass Tube-Tops auch Edel können, zeigt die Kollektion von Germanier. Die Schnürungen erinnern an Korsagen, allerdings ist die Tube-Top-Variante viel bequemer. Gepaart mit Edelmaterialien wie Samt und Seide bekommt das Bandeau-Top auch beim strengsten Edelclub-Türsteher dran vorbei.

Germanier Runway SS23 / Launchmetrics/Spotlight

4. Sporty Spice

Die Athleisure-Wear zeigt sich diesen Sommer ganz besonders sexy. Death by Dolls Runway feiert den Trend mit einem Tube im Kombistyle zur Cargopant. Die lässigen Y2K-Trendteile bekommen durch seidiges Material und Strasssteine ein glamouröses Update. Eine farblich abgestimmte Chocker-Kette on top. Für die Strandbar machen sich auch Creolen und Plateau-Flip-Flops gut.

Death By Dolls Runway SS23 / Launchmetrics/Spotlight

5. Strick

Wer etwas mehr Brust hat und darunter noch einen Bandeau-BH gekonnt verstecken will, für den ist Strick ein geeigneter Partner. Passt gut im Einheitslook oder zu lässigem Denim.