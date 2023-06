Langeweile war gestern! Jetzt heißt es: Farbe bekennen! Denn im Sommer lieben wir es bunt. Wer sagt, dass man nur eine Haarfarbe tragen kann? Unsere missen Azra, Sophie und Johanna zeigen, dass bunte Haare ein echtes Statement sind.

Ihre neuen Looks seht ihr hier.

Hättet ihr euch das getraut?

Haare sind für viele von uns ein Ausdruck unserer Persönlichkeit und Individualität. Sie können uns Selbstvertrauen geben und uns einzigartig fühlen lassen. Deshalb gehört viel Mut dazu, sich auf einen komplett neuen Look einzulassen, ohne davor zu wissen, wie die Haare danach aussehen werden!

Azra, Sophie und Johanna haben sich getraut und sich für eine Veränderung entschieden. Im Wella Professional Studio wurden sie von den Wella Fachtrainern Florian Russa und Melanie Eisschiel beraten. Jede von ihnen erhielt eine einzigartige Farbkombination, die perfekt zu ihrem individuellen Typ passte. Durch die Verwendung der Wella Professionals Color Fresh Create Serie wurden nicht nur intensive Farben erzielt, sondern die Haare auch noch zusätzlich gepflegt.

Unsere miss Azra vor dem Umstyling. Azra nach dem Umstyling. Wella Professionals Color Fresh Create Serie

A Powerful Look

Nachdem das Umstyling abgeschlossen war, stand für unsere missen ein aufregendes Fotoshooting an! Schließlich wollten wir sie mit ihren neuen Haaren perfekt in Szene setzen. Stylist Georg Lettner verlieh dem Look den letzten Schliff. Für das Styling der Haare empfiehlt er die EIMI-Styling-Produkte, denn mit diesen kann der Charakter einer Frisur erst richtig herausgearbeitet werden. Sein Tipp: „Friseurexklusive Produkte mit hochwertigen Inhaltsstoffen zu verwenden. Euer Haar wird es Euch danken.“

Azra, Sophie und Johanna strahlen in ihrem neuen Look und das spiegelt sich auch auf den Bildern wider! Mit voller Selbstbewusstsein posieren sie vor der Kamera und zeigen drei unterschiedliche Looks die perfekt miteinander harmonieren. Das Umstyling war ein voller Erfolg und unsere missen glücklich und zufrieden mit ihren neuen Haaren.

miss Johanna vor dem Umstyling… … und danach im neuen Look. EIMI-Styling-Produkte

Die Pflege danach

Damit die bunten Haare auch möglichst lange schön und farbecht bleiben ist es wichtig sie mit den passenden Produkten zu pflegen. Deswegen haben wir bei Wella Professionals nachgefragt, welche Produkte am besten geeignet sind für die Pflege zu Hause. Um das Farbergebnis aufzufrischen empfiehlt Florian Russa nach einem Color Fresh Create Treatment im Salon, die Haare mit der Wella Professional Fresh Mask (verfügbar in 13 Nuancen) für die Heimanwendung zu behandeln. So bleibt die Farbe erhalten und das Haar wird gleichzeitig gepflegt. Für Melanie Eisschiel ist die optimale Pflege bei bunten Haaren die Wella Professionals Invigo Color Brilliance Serie. Bei dieser wird die Haarfarbe mit Histisiden und Vitamin E vor dem Verblassen geschützt. Super leicht in die Pflegeroutine zu integrieren sind z.B. Leave-in Produkte wie der Miracle BB Spray. Dieser sorgt für mehr Leuchtkraft und Kämmbarkeit.



miss Sophie vor dem Umstyling. Sophie nach dem Umstyling. Lieben wir! Wella Professionals Invigo Color Brilliance Serie

