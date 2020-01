Wer kennt es nicht, wenn man sich einmal zu viele Gedanken um etwas macht. Bei manchen Menschen ist es jedoch so, dass sie alles, was ihnen in den Kopf kommt, überdenken – immer.

Wir haben herausgefunden, welche drei Sternzeichen sich einfach nicht beruhigen können, da sie stets immer alles überdenken.

1. Zwillinge

Die kreative Ader der Zwillinge wird ihnen in ihren Gedanken oft zum Verhängnis. Sie verlieren sich in ihren unzähligen Ideen. Zu viel über etwas nachzudenken löst im Zwilling gleichzeitig auch jede Menge Stress aus. Die Fähigkeit seine Gedanken einfach mal ruhen zu lassen, hat der Zwilling aber leider nicht.

2. Steinbock

Steinböcke haben das große Problem, dass sie immer alles perfekt machen wollen und sie sich deshalb nur ganz schwer für etwas entscheiden können. Vor jeder Handlung müssen sie alle möglichen Szenarien im Kopf durchdenken und kommen dann erst recht nicht auf eine Lösung. Und selbst nachdem eine Sache bereits erledigt ist, müssen sie Nachhinein immer noch ziemlich lange darüber nachdenken. Abschalten und einfach mal durchatmen fällt dem Steinbock ziemlich schwer.

3. Jungfrau

Die Jungfrau fokussiert sich extrem auf Kleinigkeiten. Denn so kann es passieren, dass sie sich in ihren Gedanken verliert und oftmals ins Negative abdriftet. Die Jungfrau zählt nämlich zu den Pessimisten unter den Sternzeichen. Mit einer Jungfrau an neuen Projekten zu arbeiten, stellt sich deshalb oft als schwierig heraus.