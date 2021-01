Achtung Ladys, nicht nur Stress und durchzechte Nächte lassen uns älter wirken, sondern auch falsches Make-up. Doch es gibt ein paar simple Beauty-Hacks, die wie ein optisches Lifting wirken. Du musst also nicht gleich wegen ein paar Falten zum Beauty Doc laufen.

Wir verraten dir, wie du deine Haut mit ein paar kleinen Tricks wieder zum Strahlen bringst.

Diese Beauty-Hacks lassen dich garantiert jünger wirken

1. Die richtige Foundation

Na das sind ja mal gute Neuigkeiten! Die richtige Grundierung wirft deinen Teint um ein paar Jährchen optisch zurück und zählt wohl zu den wichtigsten Beauty-Hacks. Für den makellosen Teint solltest du deine Haut vorab aber vorbereiten und ausreichend mit Feuchtigkeit versorgen. Sonst machen sich unter dem Make-up schnell trockene Stellen und Knitter-Fältchen bemerkbar. Creme also zuerst die Haut gründlich ein und trage anschließend einen Primer auf die Fältchen auf. Dieser lässt kleine Falten, Rötungen und vergrößerte Poren verschwinden und zaubert somit die perfekte Basis für dein Make-up.

Bei der Foundation gilt, weniger ist mehr. Denn das schönste Make-up sieht nicht nach Make-up aus. Zwei Tropfen sollen laut Experten für das ganze Gesicht ausreichen. Mit einem Beauty-Blender lässt sich die Grundierung gleichmäßiger verteilen. Die enthaltenen Glanzpartikel streuen das auftreffende Licht in sämtliche Richtungen und wirken damit wie ein guter Foto-Weichzeichner. Wenn du dich nicht gerade älter mogeln willst, dann verzichte besser auf mattierenden Puder. Dieser lässt dein Gesicht nur fahl und älter wirken.

Stay Naked Hydromaniac von Urban Decay bei Douglas, € 32

Der neue Glow Hydrator von Urban Decay ist eine feuchtigkeitsspendende und vegane Foundation. Die leichte Grundierung enthält die reichhaltigen Superfoods Kobucha, Marula und Ingwer-Öl.

2. Beauty-Hacks: Rosé Bäckchen

Für deine erfolgreiche Verjüngungskur müssen die Bäckchen glühen. Auch hier empfehlen wir eine cremige Konsistenz anstatt eines Powder-Blush. Der Farbton sollte auf die natürliche Lippenfarbe abgestimmt sein. Ein Rouge in zarten Rosé Tönen erinnert an die gut durchblutete, zarte Röte jugendlicher Haut. Gib dazu etwas Farbe auf den höchsten Punkt deiner Wangenknochen und verblende es Richtung Mund.

In Touch Highlighter Complete von Jane Iredale, über cocopanda.at, € 22

Der cremige Highlighter von Jane Iredale hebt die Wangen, Augen sowie die Stirn- und Wangenknochen hervor. Das Produkt kann auch für die Lippen verwendet werden und ist somit ein hervorragender Begleiter für Auffrischungen unterwegs.

3. Öffne den Blick

Um ewige Jugend zu zelebrieren, musst du deinen Blick öffnen. Ein cremiger Abdeckstift hilft, dunkle Schatten auf und unter dem Lied zu korrigieren. Aber Achtung: sobald auch nur die feinsten Fältchen am Augenlid erkennbar sind, findet ein Lidschatten auf magische Weise einen Weg, sich darin abzusetzen. Daher gehört auch unter eine gute Lidschatten-Base ein Primer. Vergrößere deine Augen, indem du im inneren Augenwinkel und unter dem Auge ganz zart einen Concealer verarbeitest. Trage den Concealer auch unter den Brauen und dem Augenlid auf und verblende diesen. Das boostet deine gesamte Augenpartie optisch auf. Als Finish kannst du noch zart schimmernden Highlighter in die inneren Augenwinkel tupfen.

Hydra Touch Oil Primer von Nyx Professional Makeup, bei zalando.at, € 14

Der neue Primer von NYX verwöhnt die Haut mit ultimativer Frische. Mithilfe der Pipette kannst du eine kleine Menge des Produkts auf dem gesamten Gesicht verteilen und gut einwirken lassen, bevor du das Make-up aufträgst.

4. Betone die Augenbrauen

Unsere Augenbrauen werden seit Cara Delevingne nur noch struppig in Form gebracht. Allerdings wird die Brauenform jetzt mehr in Balkenform als mit hohem Bogen bevorzugt. So gestylt sollen die Brauen noch mal locker ein paar Jährchen wegmogeln. Dazu einfach die Haare oberhalb und nicht unterhalb der Partie wegnehmen. Vorsicht: wenn du wenig Augenbrauen hast, solltest du keinesfalls zum Balken-Styling greifen. Bei wenig und blassen Brauen solltest du diese vielmehr mit einem mittelbraunen Stift in kurzen Strichen betonen. Feine Härchen kannst du mit Brauenpuder nachbearbeiten. Das wirkt natürlicher.

phyto-sourcils fix von Sisley, bei marionnaud, € 35

Das verdichtende und fixierende Augenbrauen-Gel von Sisley fühlt sich dank einer „elastischen“ Textur, die sich der Gesichtsmimik anpasst, den ganzen Tag hindurch angenehm an. Die mit Nylonfasern versetzte Formel füllt die Augenbrauen auf und lässt sie auf natürliche Weise dichter aussehen.

5. Glossy Lips

Unsere heiß geliebten Nude-Töne lassen uns leider älter aussehen. Und kräftige Rottöne sind leider auch nicht unbedingt DIE Lösung, wenn es darum geht, sich optisch verjüngen zu wollen. Denn diese lassen die Lippen nur schmäler wirken. Aber ein transparentes Gloss oder eine Lippenfarbe in hellen Rosé- oder Apricottönen bringt wahre jugendliche Freshness. Zeichne die Ränder vorab mit einem farblosen Konturenstift nach und verwische diese leicht. So wirkt der Look noch natürlicher.

Lifter Gloss mit Hyaloronsäure von Maybelline, über DM, € 9,95

Das Gloss von Maybelline im Roséton umhüllt die Lippen mit einem Glossy-Finish wodurch sie im Nu voluminöser wirken. Die enthaltene Hyaluronsäure spendet den beanspruchten Lippen intensive Feuchtigkeit. Also ein Push-up Effekt für die Lippen ganz ohne Lip-Filler.