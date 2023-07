Schöne Nachrichten von der Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh: Sie und ihr Partner Jean Todt haben in der Schweiz geheiratet. Und das ganze 19 Jahre nach ihrer Verlobung! Die 60-Jährige selbst teilte jetzt Fotos von dem romantischen Ereignis auf ihrem Instagram-Account.

Die Schauspielerin und der Ex-Ferrari-Teamchef lernten sich 2004 kennen.

Spätestens seit den diesjährigen Oscars kennt wohl die ganze Welt den Namen Michelle Yeoh. Die malaysisch-chinesische Schauspielerin gewann den begehrten Preis als beste Hauptdarstellerin für ihre beeindruckende Darbietung in „Everything Everywhere All at Once“. In der Geschichte der Academy Awards war es das erste Mal, dass die Statuette in dieser Kategorie an eine asiatische Frau ging. Doch sie schrieb an dem Abend nicht nur Geschichte, sie rührte mit ihrer bewegenden Dankesrede auch alle zu Tränen. „An alle kleinen Mädchen und Buben da draußen, die wie ich aussehen: Dieser Preis ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung und der Beweis, dass Träume wahr werden.“, so die 60-Jährige damals. Gleichzeitig betonte sie: „Und an alle Frauen: Lasst euch niemals sagen, dass ihr eure beste Zeit schon hinter euch habt.“

Aber auch privat scheint 2023 ein richtig gutes Jahr für die Darstellerin zu sein. Denn Michelle Yeoh gab ihrem Mann, dem ehemaligen Formel-1-Teamchef Jean Todt, nun in der Schweiz das Ja-Wort. Die frohe Botschaft verkündet die Schauspielerin nun selbst auf Instagram. Dazu teilt sie einige Fotos von dem romantischen Tag. Und zu sehen ist unter anderem, wie das Paar die Ringe austauscht. Dabei strahlen beide vor Glück! Doch die zwei haben sich für die Hochzeit ganz schön viel Zeit gelassen. Tatsächlich sind die zwei Liebenden schon viele Jahre verlobt.

Ihre Liebe begann im Jahr 2004. Yeoh und Todt lernten sich am 4. Juni in Shanghai kennen. Nach nur drei Wochen habe er ihr einen Heiratsantrag gemacht und sie sagte „Ja“. Das geht aus ihrer Hochzeitseinladung vor, die ein Freund des Paares auf seinem Instagram-Account geteilt hat. Weiters ist noch zu lesen: „Heute, nach 6992 Tagen, am 27. Juli in Genf, umgeben von liebevoller Familie und Freunden, sind wir so glücklich, diesen besonderen Moment gemeinsam zu feiern!“ Ja, ihr habt richtig gelesen. Fast 7.000 Tage lang war das Paar verlobt, das sind ganze 19 Jahre!

Die Hochzeit feierten Yeoh und Todt im kleinen Kreis mit Freunden und Familie. Wieso die zwei so lange Zeit mit dem nächsten Schritt gewartet haben, ist nicht bekannt. Für Yeoh ist es die zweite Ehe. Von 1988 bis 1992 war die in Malaysia geborene Schauspielerin mit dem Geschäftsmann Dickson Poon verheiratet.

Wer ist Michelle Yeoh?

Zur Schauspielerei kam die Oscarpreisträgerin zufällig. Denn eigentlich wollte sie Ballerina werden, doch eine Rückenverletzung zerstörte damals ihren Traum. Letztlich erwarb Michelle Yeoh einen Abschluss in kreativer Kunst mit dem Nebenfach Schauspiel. Durch einen Schönheitswettbewerb, zu dem sie damals ihre Mama anmeldete, knüpfte sie schließlich wichtige Kontakte, die ihr den Weg in das Filmbusiness öffnete.

Mit den Jahren mauserte sich Michelle Yeoh zur Königin der Actionfilme. Obwohl sie nie eine Ausbildung in Kampfsport absolviert hatte, machte sie dank ihrer Körperbeherrschung, die sie durch das Ballett erlernt hatte, und viel Disziplin alle Stunts selbst. Mit Filmen wie „Yes, Madam“, „Royal Warriors“, „Police Story III“ und „Wing Chun“ wurde Yeoh nicht nur zu einem der bekanntesten weiblichen Filmstars im Action-Kino Ostasiens, sondern etablierte auch die Weiblichkeit in einem Genre, das lange Zeit männlich dominiert war. Der internationale Durchbruch gelang ihr schließlich im Jahr 1997 durch ihre Rolle als Geheimagentin in „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“. Die Schauspielerin war danach unter anderem in den Filmen „Die Geisha“, „Crazy Rich Asians“ und „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ zu sehen.