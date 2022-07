Ja, wir alle kenne sie: Die Social-Media-Addicts unter uns! Sie scrollen stundenlang durch Facebook, schauen sich jede Instagram-Story an oder verbringen beinahe ihre ganze Freizeit auf TikTok. Dabei kann es manchmal auch vorkommen, dass sie jedes Zeitgefühl verlieren. Welche Sternzeichen besonders süchtig sind, erfahrt ihr hier!

Diese Tierkreiszeichen verbringen jede freie Sekunde in den sozialen Medien.

Widder

Widder sind immer auf der Suche nach einem kleinen Abenteuer. Sie sind daher auch oft auf Reisen. Und was darf da unter keinen Umständen fehlen? Richtig, ihr Smartphone! Denn natürlich möchte der Widder seine Reisen auch mit seinen Mitmenschen teilen. Deswegen postet er regelmäßig Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken. Das ist völlig verständlich, schließlich sind schöne Aufnahmen auch eine großartige Erinnerung für ihn.

Allerdings ist es dem Feuerzeichen in letzter Zeit immer wieder passiert, dass er vergisst den Moment zu genießen, da er hauptsächlich an den nächsten tollen Insta-Spot gedacht hat. Ja, er ist beinahe gestresst davon! Nichtsdestotrotz erleben Widder dadurch aber auch mehr Abenteuer – einfach, weil sie motivierter sind. Und wie wir alle wissen, ist so ein kleiner Motivationsschub beim Widder sicher nicht verkehrt!

Zwillinge

Zwillinge sind in den sozialen Medien ausgesprochen aktiv. Jeden Morgen checken sie als allererstes ihre Accounts und schauen, ob etwas Interessantes passiert ist. Dabei geht es dem Sternzeichen auch gar nicht darum, sich selbst auf Instagram und Co zu präsentieren. Sie zählen viel eher zu der Kategorie „Stille Beobachter“! Der Zwilling möchte immer gerne wissen, was um ihn herum passiert. Die sozialen Medien helfen ihm dabei, den Überblick zu behalten und stets up-to-date zu sein. Egal ob es dabei um den Freundeskreis geht oder die heißesten Celebrity-News geht. Im Netz fühlt sich der Zwilling wohlsten, denn das entspannt ihn am meisten.

Löwe

Es ist keine große Überraschung: Der Löwe strotzt nur so vor Selbstbewusstsein! Aus diesem Grund verbringt er seine Zeit auch fast ausschließlich auf Plattformen wie Instagram & Co. Denn dort kann er sich nicht nur Inspiration holen, sondern auch permanent seine Likes und Nachrichten checken. Außerdem haben Löwen einen wahnsinnig großen Freundeskreis und Social Media hilft ihm dabei, im Austausch zu bleiben. Kein Wunder also, dass es dem Feuerzeichen besonders schwerfällt das Smartphone mal für ein paar Minuten zur Seite zu legen.