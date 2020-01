Nicht immer verläuft eine Liebesgeschichte so, wie man sie sich vorgestellt hat. Denn manchmal verhält sich das Gegenüber anders, als man es erwartet. Während Rossing passiert genau das.

Dieses Dating-Phänomen bezieht sich auf zwei Menschen, die nicht zusammen sind, aber dann irgendwie doch.

Wenn er davon überzeugt ist, nichts Falsches gemacht zu haben

Du hast jemanden an deiner Seite, den du mittlerweile schon länger triffst. Ihr verbringt viel Zeit miteinander, erzählt euch euere tiefsten Gedanken und kennt die Freunde des anderen. Eure Eltern wissen Bescheid, dass es jemanden gibt und vielleicht überlegst du, ihn bald auch deiner Familie vorzustellen. Somit seid ihr eigentlich zusammen, obwohl es noch nicht offiziell ist. Das Gespräch, das eure Beziehung zueinander definiert, gab es noch nicht.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr Single seid – zumindest dachtest du das. Denn dein Fast-Freund hat jetzt mit jemanden anderen geschlafen. Schuldig fühlt er sich nicht, denn runtergebrochen hat er nichts Falsches gemacht. Immerhin seid ihr nicht offiziell ein Paar. Während du wütend und enttäuscht bist, kann er nicht nachvollziehen, woher du dir dieses Recht rausnimmst.

Was genau steckt hinter Rossing?

Bei diesem Dating-Trend geht es darum, dass man in einer Beziehung, die noch nicht offiziell gemacht wurde, mit anderen schläft. Und sich dann im Nachhinein so verhält, als wäre es das normalste auf der Welt, am Vormittag mit dem Gegenüber Händchen zu halten, während man abends mit einer anderen Person schläft. Hier wird vergessen, dass eine zwischenmenschliche Beziehung mehr ist, als ein Gespräch, das noch aussteht. Denn sich so zu verhalten, wie in einer Beziehung, aber kurz darauf so zu tun, als wäre man Single, kann verletzend sein – und verwirrend. Ein Dating-Trend, den viele von uns garantiert schon erlebt haben.