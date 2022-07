Eigentlich wollte Farmerin Taylor Blake nur informative Videos über Tiere für ihren TikTok-Account drehen. Aber ihr Emu Emmanuel scheint so fasziniert von der Kamera sein, dass er jeden Dreh stören muss. Jetzt ging ein Zusammenschnitt der Clips mit dem tierischen Störenfried viral und machten den Emu über Nacht zum TikTok-Star.

Emmanuel ist jedoch nicht der einzige Störenfried auf der Farm.

Emu Emmanuel wird zum TikTok-Star

Auf ihrer Farm namens „Knuckle Bump Farms“ in Florida hat es Taylor Blake nicht immer leicht mit ihren Tieren. Vor allem ihr Emu namens Emmanuel muss immer wieder aus der Reihe tanzen und negativ auffallen. Zumindest, wenn es um ihre informativen TikTok-Videos über Tiere geht. Immer wieder macht er ihr einen Strich durch die Rechnung. Ständig läuft er vor die Kamera und möchte im Mittelpunkt stehen.

Doch nicht nur das: Seine Faszination für die Kamera geht so weit, dass er Taylors Aufnahmen permanent crashen muss. Mit den Worten „Tu es nicht, Emmanuel!“ versucht sie ihren Laufvogel jedes Mal vergeblich aufzuhalten. Ein Zusammenschnitt von Emmanuels „Sabotage“-Clips geht jetzt viral und macht den Laufvogel zum Star.

Holy crap this is wonderful pic.twitter.com/kSUiQd0XQP — David (@p4ndr_) July 15, 2022

„Tu es nicht, Emmanuel!“

In den ersten Clips des Zusammenschnitts hört man die Farmerin noch sagen: „Tu es nicht, Emmanuel. Tu es nicht! Ich versuche den Leuten gerade etwas beizubringen, okay?“ Im Laufe des Zusammenschnitts wird Taylor allerdings immer frustrierter. Denn auch in den folgenden Kurzvideos pirscht sich der Emu langsam an ihre Kamera an und stört die Aufnahme. „Emmanuel, jedes Mal…“, sagt sie genervt. Er kann seinen Schnabel einfach nicht von der Linse der Kamera lassen. „Emmanuel, entscheide dich nicht für Gewalt! Jeden Tag müssen wir das durchmachen. Es hört einfach nicht auf“, so die verzweifelte Tierpflegerin.

Schließlich gibt Taylor irgendwann auf. „Emmanuel, weißt du was? Tu es“. Das lässt sich der Laufvogel nicht zweimal sagen. Er stürzt sich auf die Kamera und verliert dann aber doch schnell das Interesse an dem Gerät. „Was für ein Gefühl hat dir das gegeben?“, fragt die Farmerin ihren Emu. „War das alles, was du jemals in deinem Leben gewollt, gewünscht und erhofft hast?“, keine Reaktion von Emmanuel. Doch Emmanuel ist nicht der einzige Störenfried auf der Farm, welche Taylor im Format „Tiere gegen Bildung“ festhält.