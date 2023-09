Bereits seit dem Wochenende sind schwerwiegende Vorwürfe gegen den britischen Komiker Russell Brand öffentlich. Vier Frauen behaupten, der Comedian soll sie vergewaltigt, genötigt und missbraucht haben. Jetzt wurde der Schauspieler nach Angaben der Polizei in London wegen sexueller Nötigung angezeigt.

Konkret geht es dabei um einen Vorfall, der sich im Jahr 2003 ereignet haben soll.

Russell Brand wegen sexueller Nötigung angezeigt

Die Headlines rund um den britischen Schauspieler Russell Brand reißen nicht ab. Am Samstag berichten britische Medien über Missbrauchsvorwürfe gegen den britischen Schauspieler. Jetzt schreitet sich auch die Polizei mit ein. Der Komiker wurde nun nämlich von der Londoner Polizei wegen angeblicher sexueller Nötigung angezeigt.

Am Sonntag hat die Polizei einen Bericht über sexuellen Missbrauch erhalten, der sich vor 20 Jahren im Londoner Stadtteil Soho ereignet haben soll. Dies gab die Metropolitan Police nun bekannt. Die zuständigen Polizeibeamten stehen offenbar in Kontakt mit der betroffenen Frau und „werden ihr Unterstützung anbieten“, wie The Guardian berichtet. Mehr Informationen zu der Anzeige sind bislang allerdings nicht bekannt.

Vorwürfe von vier Frauen

Die Neuigkeiten folgen nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Berichten mehrerer mutmaßlicher Opfer. Am vergangenen Samstag berichteten mehrere britische Medien aufgrund gemeinsamer Recherchen über Vorwürfe sexueller Gewalt gegen Russell Brand. Demnach werfen vier Frauen dem heute 48-Jährigen vor, sie zwischen 2006 und 2013 missbraucht zu haben.

Eine der Frauen berichtete in der Sunday Times, dass Brand sie in seinem Haus in Los Angeles vergewaltigt habe. Eine weitere gab an, während einer dreimonatigen Beziehung mit dem Star sexuell angegriffen worden zu sein, als sie selbst erst 16 Jahre alt und noch in der Schule war. Eine andere Frau behauptet, dass Brand sie 2013 gegen ihren Willen geküsst und ausgezogen habe. Zudem gibt Brands Ex-Freundin Jordan Martin an, dass sie während der sechsmonatigen Beziehung im Jahr 2007 von ihm sexuell missbraucht und körperlich und seelisch misshandelt wurde.

Polizei will mit Medien zusammen arbeiten

Wer hinter der Anzeige steckt und ob es sich dabei um eine der vier Frauen handelt, ist derzeit (noch) unklar. Die Polizei hat aber angekündigt, mit den Medien zusammenzuarbeiten, um „sicherzustellen, dass alle, die glauben, Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein, wissen, wie sie dies der Polizei melden können“. Wegen der vielen und heftigen Vorwürfen haben auch Brands ehemalige Arbeitgeber BBC und Channel 4 sowie eine Produktionsfirma bereits Untersuchungen angekündigt.

Schauspieler weist Vorwürfe zurück

Der Ex-Mann der Popsängerin Katy Perry bestreitet die Vorwürfe vehement. Kurz vor Bekanntwerden der Anschuldigungen hat sich Russell in einem Youtube-Clip selbst zu Wort gemeldet. Darin erzählt er, dass er ein Schreiben von einem „Mainstream-Medien-TV-Unternehmen“ mit schwerwiegenden Anschuldigungen bekommen hat. Russell Brand betont in dem Video, dass seine Beziehungen immer einvernehmlich gewesen seien. Dazu sagt er: „Ich war damals immer transparent, fast zu transparent, und das bin ich jetzt auch.“ Bislang können die Anschuldigungen gegen den Comedian nicht gemäß Gesetz nachgewiesen werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.