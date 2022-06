Wenn es ein Thema gibt, das uns die letzten Jahre mehr denn je begleitet hat, dann ist es das Thema Nachhaltigkeit. Vor allem im Bereich Fashion ist Upcycling, also die Wiederverwertung von Stoffen und Materialien, gefragter denn je. Statt zu Fast Fashion greifen viele immer bewusster zu langlebigeren Pieces, wie etwa pre-owned Klassikern – denn Vintage ist in! Besonders beliebt beim Second-Hand-Shopping: Designer-Taschen. Diese sind nicht nur weitaus preiswerter als Neuware, langfristig gesehen können sie sogar eine ordentliche Wertsteigerung mit sich bringen.

Pre-loved Bags gibt es auch online – wir verraten euch, wo ihr die besten Schnäppchen macht!

Vintage – Love: Luxclusif bietet eine große Auswahl authentifizierter Second Hand Designer-Taschen online an

Du träumst schon lange von deiner eigenen Designer-Tasche, aber bei den steigenden Preisen verdreht es dir dann doch eher den Magen? Dass man in Vintage-Läden nicht immer genau das Modell findet, das man sich erhofft, weiß wohl jeder, der schon mal in solchen Läden gestöbert hat. Dafür gibt es mittlerweile aber jede Menge Online-Händler, die sich auf den Verkauf von pre-owned Handtaschen spezialisieren. Ob Prada, Louis Vuitton, Gucci oder doch lieber Chanel – bei Luxclusif findest du eine riesengroße Auswahl an klassischen Designer Schnäppchen zu erschwinglichen Preisen! Die Taschen sind von Authentifizierungsexperten sorgfältig geprüft und werden beim Kauf mit einem Echtheitszertifikat geliefert.

Wir haben die fünf schönsten Second Hand Designer-Taschen unter 1000 Euro auf Luxclusif für dich rausgesucht:

Ein absolut zeitloser Klassiker – die Louis Vuitton Epi Petit Noe. Ursprünglich als Tasche entworfen, um Champagnerflaschen zu transportieren, heute die perfekte Everyday-Bag

Chic in Gucci. Auch diese wunderschöne Handtasche aus Kalbsleder eignet sich ideal als täglicher Begleiter.

Wer kennt sie nicht – die viel geliebte Stella McCartney Falabella Satchel Bag. Auch 2022 noch ein gern gesehener Klassiker!

Wenn es einen Designer gibt, der nicht in unserem Kleiderschrank fehlen darf, dann Prada! Die zeitlose Optik der Sound Lock Leather Shoulder Bag erinnert an die Prada Nylon Bags und beweist: auch heute noch ein absoluter Modetrend!

Wer gern und viel reist, der sollte unbedingt in eine schicke Reisetasche investieren. Ein absoluter Vintage-Dream ist die Celine Macadam Boston Bag.

Hinweis: Der Deal für diese Artikel ist exklusiv für euch als LeserInnen und wir bekommen für jeden Kauf Provision. Somit habt ihr also nicht nur selbst eine Freude, sondern ihr unterstützt auch uns als Redaktion damit und tragt dazu bei, dass wir weiterhin kostenlos spannende Artikel rund um Lifestyle, Fashion und Beauty für euch online stellen.