Am 24. Spieltag der Deutschen Bundesliga (Samstag, 6. März) trifft der FC Bayern München auf Borussia Dortmund. Und das sind meist ganz besondere Spiele, denn nicht umsonst wird diese Partie auch “Der Klassiker” genannt.

Wo ihr das Spiel sehen könnt und die Übertragung des Duells läuft, erfahrt ihr hier.

Bayern München vs. BVB Livestream

In der Deutschen Bundesliga 2020/21 steht am 6.3.2021 das Spiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Allianz Arena am Programm. Natürlich wird die Partie übertragen. In der aktuellen Saison liegen die Übertragungsrechte der Bundesliga-Spiele weiterhin beim Pay-TV-Sender Sky, sowie bei DAZN. Die Eröffnungsspiele und Zusammenfassungen werden aber auch im Free-TV auf ZDF und ARD übertragen. Ab der Saison 21/22 sind die Bundesliga-Rechte neu vergeben worden.

Alle Infos zum Spiel Bayern gegen Dortmund

Das Spiel FC Bayern München gegen den BVB wird auf Sky, sowie im Livestream auf Sky Online übetragen.

Wann: Samstag, 6.3.2021

Anpfiff: 18:30 Uhr

Livestream auf Sky

Wer ein Sky Abo besitzt, kann das Spiel über die mobile App “SkyGo” auch von unterwegs und über alle gängigen Mobilgeräte streamen. Theoretisch können Mobilgeräte auch mit dem Fernseher verbunden werden, um ein echtes “Fernseh-Feeling” zu haben. Die Übertragung auf dem Sender “Sky Bundesliga 1” beginnt um 17:30 Uhr, Spielbeginn ist um 18:30 Uhr.

Die Bundesliga-Partie am Samstag ist nicht nur ein Klassiker, sondern wird außerdem auch zum Duell der Ausnahmetorjäger Robert Lewandowsky und Erling Haaland. Welcher der beiden Torhüter wird seine Mannschaft wohl zum Sieg führen?

Borussia Dortmund gegen Bayern München im gratis Stream

Gibt es auch kostenlose Möglichkeiten, das Spiel gratis zu sehen? Die Antwort: Ja. Streamingplattformen wie die Seite LiveTV werden auch dieses Spiel übertragen. Der große Haken: Der rechtliche Aspekt ist nicht zu 100 Prozent geklärt und man bewegt sich in einem Graubereich, wenn man auf solche Streams zurückgreift. Die Qualität kann ebenfalls stark variieren und ist meistens eher schlecht, dazu kommen teils nicht jugendfreie Werbeunterbrechungen im Stream.

Weitere Sport-Streams auf Sky

Nach dem fulminanten Monatsauftakt in der Deutschen Bundesliga mit dem Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund in UHD HDR folgen unter anderem das Premier-League-Stadtderby in Manchester (UHD) sowie die Achtelfinalrückspiele: Borussia Dortmund gegen FC Sevilla, FC Liverpool gegen RB Leipzig, Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach, sowie Bayern München gegen Lazio – allesamt in UHD und HDR. In der 2. Deutschen Bundesliga dürfen sich Fans auf Topspiele wie das Nordderby Hamburger SV gegen Holstein Kiel in UHD freuen. Zudem startet die Formel 1 am 27. und 28. März mit dem Qualifying und dem Großen Preis von Bahrain in ihre neue Saison. Nur Sky zeigt ab der Saison 2021 in Österreich alle Rennen – alle Rennen in UHD und in Zukunft auch zusätzlich in HDR.

Die Sky Sport Highlights in UHD und HDR im März auf einen Blick

Einige Spieltage der Premiere League sind noch nicht final terminiert.