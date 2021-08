Für eine Offensive gegen Gewalt an Frauen drucken alle Spar-Filialen in Wien jetzt Notrufnummern auf den Kassabon. Betroffenen soll so ein niederschwelliger Zugang zu Informationen ermöglicht werden.

Eine ähnliche Aktion hat Spar bereits im Mai in der Steiermark durchgeführt, damals wurden auch die Nummer des Männernotrufs abgedruckt.

Opferschutz: Spar unterstützt Info-Kampagne gegen Gewalt an Frauen

Gewalt an Frauen ist leider gerade in letzter Zeit ein sehr großes Thema. Seit Jahresbeginn sind in Österreich laut der Allianz Gewaltfrei leben bereits 17 Frauen durch (Ex-)Partner getötet worden. Aus diesem Grund haben die Stadt Wien und Spar im August nun eine Info-Offensive gestartet. So werden auf den Kassabons in allen Wiener Spar-Filialen künftig Notrufnummern gedruckt – um Gewalttaten möglichst zu verhindern und Betroffenen rasch und unbürokratisch Schutz zu bieten. Die Aktion soll die nächsten 14 Tage laufen. Das verkündet Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal am Mittwoch. Außerdem wird die Info-Kampagne über die nächsten Monate hinweg immer wieder stattfinden.

Supermarkt-Kassen sind ein stark frequentierte Ort in unserer Gesellschaft, erklärt die Vizebürgermeisterin. Dort erhalten Spar-Kunden mit dem Kassenzettel einen „Nachkassenbon“ mit einer Telefonnummer und Webadresse.

Rund um die Uhr

„Es ist wichtig, dass Frauen in einer Notsituation möglichst schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen – und zwar rund um die Uhr. Je öfter auf die Notrufnummern hingewiesen wird, umso besser“, betonte Gaal. Unterstützung bekommen Frauen, die von Gewalt betroffen sind, beim 24-Stunden Frauennotruf und beim Frauenhaus-Notruf. Gaal appellierte an alle, die von Gewalt betroffen sind oder Gewalt wahrnehmen: „Holen Sie Hilfe und rufen Sie an! Gewalt gegen Frauen hat in unserer Stadt keinen Platz!“

An diese Stellen können sich von Gewalt Betroffene Frauen zu jeder Tageszeit wenden:

Online findest du auch Infos unter www.frauenhaeuser-wien.at.