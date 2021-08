OnlyFans macht einen Rückzieher: Nach einem Aufschrei will die Internet-Plattform pornografische Inhalte nun doch nicht verbieten.

Die Seite ist zum Geschäftsmodell vieler Pornodarsteller geworden.

OnlyFans hatte letzte Woche angekündigt, dass sexuell explizite Fotos und Videos bzw. Porno-Inhalte mit 1. Oktober von der Plattform verbannt werden. Zahlreiche Porno- und Laiendarsteller hatten die Seite bisher genutzt, um eigene Inhalte an ein bezahlwilliges Publikum zu verkaufen. Die Plattform erlaubt seinen Usern, Bilder und Videos hochzuladen, die nur von zahlenden Abonnenten angeschaut werden können. Das ist zum lukrativen Geschäftsmodell für viele Pornodarsteller und Sexarbeiter geworden, da diese 80 Prozent der Einnahmen behalten können.

Die angekündigten Änderungen seien nun nicht mehr notwendig, weil es Signale von Partnern im Bankenbereich gegeben habe, hieß es nun von OnlyFans. “Wir haben die notwendigen Zusicherungen bekommen, um unsere vielfältige Gemeinschaft von Urhebern aufrechtzuerhalten.”

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.