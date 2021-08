Ein neuer Job, eine andere Lebensweise, ungewohnte Routinen: Corona hat unseren Alltag einfach auf den Kopf gestellt. Aber manche Sternzeichen haben sich durch die Pandemie stärker verändert als andere. Erfahre hier welche das sind!

Diese Tierkreiszeichen haben während der Pandemie die größte Veränderung durchgemacht.

Widder

Als dieses Sternzeichen hat dich die Corona-Pandemie so ziemlich alles hinterfragen lassen. Jede Beziehung, jede berufliche Entscheidung – einfach alles wurde und wird nach wie vor von dir analysiert. Typisch Widder halt! Du spürst, dass du etwas ändern willst und musst. Steckst du in einer Beziehung fest, die dich schon länger nicht mehr glücklich macht? Erfüllt dich dein Job oder dein Studium? Was erwartetest du dir generell von deinem Leben? Mach dir weiterhin Gedanken über die wichtigen Dinge im Leben und was du haben möchtest. Das viele Nachdenken muss kein Nachteil für dich sein – denn dadurch findest du deinen Weg!

Löwe

Dein Leben dreht sich um dich. Als Löwin liebst du es eben, die volle Aufmerksamkeit der Menschen um dich zu haben und die Dinge zu machen, auf die du Lust hast. Durch die Krise ist dir aber auch bewusst geworden, wie fragil dieses schöne Leben doch ist – und vielleicht auch, wie zerbrechlich manche deiner Liebsten sind, um die du dir große Sorgen machst. Dieses beklemmende Gefühl bleibt auch nach der Krise! Heißt aber: Du schätzt deine Beziehungen zu Familie und Freunden noch viel mehr. Du fragst viel öfters nach, wie es ihnen geht und bist sensibler für ihre Sorgen und Ängste geworden.

Steinbock

Vor der Pandemie hat es dich immer von der Heimat weggetrieben und auch dauerhaft auswandern war definitiv eine Option in deinem Kopf. Nun hast du die vergangenen Monate Zeit gehabt, darüber nachzudenken und hast gemerkt, wie es sich wirklich anfühlt, von seinen Liebsten getrennt zu sein. Und plötzlich hinterfragst du deine Zukunftspläne: Willst du wirklich so weit weg sein von deiner Familie? Du bist dir einfach nicht mehr sicher, ob du so einen großen und lebensveränderten Schritt nach der Corona-Pandemie in die Tat umsetzen möchtest. Die Krise lässt dich also keine unüberlegten Entscheidungen mehr tätigen, die man nicht so schnell rückgängig machen kann.