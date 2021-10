Ein bisschen Farbe schadet nie! Und je mehr, desto besser. Das beweist auch Fashion-Ikone Victoria Beckham mit ihrem Color-Blocking-Extreme-Look! Und was Posh Spice kann, das können wir auch!

Deshalb gibt’s hier die schönsten Looks zum Thema Color-Blocking.

Victoria Beckham begeistert mit Color-Blocking-Look

Modedesignerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham gibt gerne mal den Ton in Sachen Fashion-Trends an. Aktuell zeigt sie uns, wie wir Color-Blocking am besten umsetzen. Auf dem Weg zur US-Show “Good Morning America” in New York, begeistert die Fashion-Ikone mit einem Mix aus Rot, Gelb und Grün – und das alles nur mit Teilen aus ihrer eigenen Mode-Kollektion.

Und falls euch dieser Color-Blocking-Hype jetzt bekannt vorkommt, dann liegt ihr damit auch genau richtig! Denn schon in den frühen 2010er Jahren ist das Kombinieren von knalligen Farben zum Trend geworden. Labels wie Prada, Gucci und Raf Simons haben damit die Laufstege erobert und bald haben wir uns alle so gekleidet. Und jetzt, zehn Jahre später, ist es wieder so weit! Und damit kommt der Trend auch genau zur richtigen Zeit. Denn wann, wenn nicht jetzt, helfen uns crazy bunte und leuchtende Outfits dabei, um über den Sommer hinwegzukommen? Und die Laune macht’s auch besser. Win-win, oder?

Fashion Week bringt Trend zurück

Und auch die Fashion Weeks dieser Welt, die in den vergangenen Wochen stattfanden, haben den Color-Blocking-Trend erneut aufleben lassen. Luxusmarken wie Louis Vuitton, Valentino und Bottega Veneta haben erneut farbenfrohe Outfits auf dem Laufsteg präsentiert. Ein Grund mehr, dem wieder aufgeflammten Trend zu folgen und selbst mal ein bisschen Stimmung in den Kleiderschrank zu bringen.

So funktioniert Color-Blocking

Beim Color-Blocking ist nahezu alles erlaubt, solange es knallt! Egal, ob ihr dabei nur ein Kleidungsstück tragt, das mehrere Farbtöne enthält oder ob ihr euer Outfit selbst mixt und matched – hier gibt es keine Regeln.

Natürlich müssen es nicht immer Neon-Farben oder andere Töne sein, mit denen man euch schon von zehn Kilometer Entfernung erkennt. Auch dezente Farben eignen sich bestens für diesen Fashiontrend.

So genug von der Theorie. Jetzt heißt es, selbst ausprobieren! Diese Fashion-Influencerinnen machen es vor:

Naana Stephens-Mumuni setzt knallige Farben genauso gekonnt in Szene…

…wie leuchtende Herbsttöne…

…und dezente Farben!

Auch Karin Teigl aka constantlyk setzt auf dezente Töne, die richtig gute Stimmung verbreiten.

Julie Sarinara versprüht mit ihrem Style sogar noch richtige Summer-Vibes.

Und Chiara Ferragni scheint das Color-Blocking-Game sowieso erfunden zu haben.

Linnea Lyssand integriert den Trend gekonnt mit ihrem Statement-Pulli!

Und so sehr wir Color-Blocking und Victoria Beckham auch feiern, erinnert uns ihr Outfit doch ein biiisschen an etwas anderes 😉