Wenn es darum geht, sich zu entscheiden, wie man seine Wohnung einrichtet und für welchen Stil man sich entscheidet, dann hat man mittlerweile echt die Qual. Denn es gibt unzählige, wunderschöne Einrichtungsstile und Möbelstücke, die unsere Herzen höher schlagen lassen. Doch warum lassen wir nicht einfach unser Sternzeichen entscheiden? Denn je nachdem, wann du geboren wurdest, gibt es einen Einrichtungsstil, der am besten zu dir passt.

So solltest du deine Wohnung einrichten, laut Sternzeichen,

Shabby Chic

Die Waage liebt es romantisch und verspielt. Am besten passen sanfte Töne zu ihr, die ihre emotionale Stimmung auffangen. Gleichzeitig liebt sie es auch besonders und extra-vagant, deswegen passt der Einrichtungsstil Shabby Chic am besten zu ihr. Dabei werden alte Möbelstücke aufgepeppt und in Szene gesetzt. Neue und alte Einrichtungsstile werden miteinander kombiniert. So verleihst du deiner Wohnung das gewisse Extra und bringst auch noch deine ganz eigene Persönlichkeit mit ein.

Minimalismus

Der Widder ist ein Minimalist und mag es schlicht, aber nicht langweilig. In Sachen Einrichtung setzt er auf so wenig Akzente wie möglich, denn so fühlt er sich am wohlsten. Er hat einfach ein Händchen, wenn es darum geht, aus nur wenigen Einrichtungsgegenständen eine echte Oase zu schaffen.

Retro

Für Zwillinge ist der Retro-Einrichtungsstil perfekt. Dieses Sternzeichen ist unglaublich kommunikativ und kreativ und liebt es, sich in der Wohnung ständig neu auszutoben. Zwillinge stöbern gerne auf Flohmärkten und finden dabei echte Schätze. Retro-Möbeln und alte Wanddeko machen dein Heim richtig gemütlich und verleihen ihm eine persönliche Note.

Skandinavischer Einrichtungsstil

Es gibt gleich zwei Sternzeichen, zu denen der skandinavische Einrichtungsstil richtig gut passt: Jungfrau und Steinbock. Diese beiden haben eines gemeinsam: Sie lieben Struktur und brauchen Ordnung. Was eignet sich da besser, als skandinavisches Design, mit klaren Linien und schlichten Strukturen. Bei diesem Stil können sie sich so richtig austoben. Denn die natürlichen und schlichten Designs bringen Ruhe in ihre vier Wände. Genau das, was diese beiden Sternzeichen zuhause brauchen.

Landhausstil

Der Landhausstil ist wohl der traditionellste und klassischste Einrichtungsstil. Und der passt am besten zum Stier und zum Krebs. Denn diese beiden Sternzeichen brauchen Stabilität und haben beide einen extrem ausgeprägten Familiensinn. Viel Holz, rustikal und gemütlich: so haben es die beiden in ihren vier Wänden am liebsten. Denn dort verbringen sie die meiste Zeit mit ihren Liebsten und wollen sich deshalb so richtig wohlfühlen.

Französischer Stil

Der französische Stil passt am besten zur Waage. Denn sie ist ein extrem stilvolles und romantisches Sternzeichen. Verspielt aber gleichzeitig sehr hochwertig und modern, diese Einrichtung fängt die Waage so richtig auf. Der Stil der Waage ist sehr zart und lieblich. Sie setzt auf Pastelltöne, feine Linien und filigrane Elemente.

Luxuriös

Der Löwe und der Skorpion lieben es luxuriös. Mehr ist mehr so lautet das Motto der beiden. In ihren Wohnungen brauchen sie echte Hingucker und Elemente, die andere zum Staunen bringen, wenn sie zu Besuch sind. Sei es Mamor in der Küche, goldene Wände oder ein richtig prunkvoller Esstisch – Hauptsache, die Einrichtung hinterlässt bei anderen einen großen Eindruck.

Maritim

Wie soll es anders sein, zu den Tierkreiszeichen Wassermann und Fische passt der maritime Einrichtungsstil am besten. Sie lieben das Meer, Strand, Sonne und Urlaub und das spiegelt sich auch in ihren vier Wänden wieder. Viele Blautöne, türkis und weiß vermitteln Leichtigkeit und verpassen einer Wohnung einen Wohlfühllook. Elemente aus Holz, Leinen oder Rattan machen die Oase perfekt.