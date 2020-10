Treue ist in einer Beziehung sehr wichtig. Trotzdem kann es passieren, dass der Partner plötzlich einen Seitensprung wagt.

Diese vier Sternzeichen haben es in der Liebe besonders häufig mit untreuen Partnern zu tun.

1. Stier

Stiere sind sehr ruhig und bedacht. In der Liebe lassen sie sich deshalb oft Zeit, um in einer Beziehung Sicherheit und Stabilität zu bekommen. Doch deine ruhige Art könnte deinem Partner schnell Desinteresse vermitteln und ihn so zu einem Seitensprung verhelfen.

2. Steinbock

Menschen, die im Sternzeichen Steinbock geboren sind, können sehr leicht ungeduldig werden. Steinböcke sind ehrgeizig und wollen in allen Lebensbereichen erfolgreich sein. Zudem können die meisten Partner mit der toughen Lebensweise des Steinbocks nicht umgehen und so holen sie sich ihre Zuneigung bei anderen Frauen.

3. Krebs

Der Krebs versteckt sich gern in seinem Panzer. Auch in der Liebe können Krebse anderen Menschen nur sehr schwer vertrauen. Die Gefühle eines Krebses sind außerdem sehr wechselhaft. In einer Beziehung wirken Krebse oft unnahbar und diese Distanz zwingt ihre Partner oft zur Untreue.

4. Jungfrau

Analytisch und bedacht – Jungfrauen wissen was sie möchten. Auch in ihrem Liebesleben hat die Jungfrau genaue Vorstellungen, welche Qualitäten ihr Partner mitbringen soll. In einer Beziehung zählen für Jungfrauen vor allem die praktischen Werte. Romantik und Leidenschaft sind ihnen in einer Partnerschaft dagegen eher nicht wichtig. Aus diesem Grund werden Jungfrauen von ihren Liebhabern häufig betrogen.