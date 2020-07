Ihr wollt mit eurem Partner mal wieder einen ganz romantischen Filmabend zu zweit veranstalten? Dann haben wir genau das Richtige für euch. Denn wir zeigen euch die fünf besten romantischen Komödien, die Netflix zu bieten hat.

Also, holt euch euren Schatz, eine Schüssel Popcorn und macht es euch vor eurem Fernseher, Laptop oder Tablet bequem.

1. The Perfect Date

Wie kompliziert die Liebe bereits in jungen Jahren sein kann, zeigt dieser Netflix-Film. Denn darin geht es um die Geschichte des Highschool-Schülers Brooks (Noah Centineo), der unbedingt seinen Schwarm Shelby auf ein Date einladen möchte. Doch ihm fehlt das nötige Geld dazu. Aus der Not lässt er sich schließlich von einem reichen Mann dafür bezahlen, mit seiner Kusine Celia (Laura Marano) auszugehen. Das schnelle Geld bringt Brooks noch am selben Abend auf die Idee, seine Dienste zu einem Geschäft zu machen. Von nun an lässt er sich von jungen Mädchen über eine App buchen und lässt sie entscheiden, wie das Date ablaufen soll. Der Plan geht auf und schnell wächst nicht nur Brooks Kontostand, sondern auch seine Beliebtheit. Als dann auch noch Shelby plötzlich Interesse zeigt, scheint Brook alles erreicht zu haben. Doch irgendwie will ihm der gemeinsame Abend mit Celia nicht mehr aus dem Kopf gehen.

2. Crazy Stupid Love

“Crazy Stupid Love” ist nicht nur herrlich romantisch und kitschig, sondern beinhaltet auch einige echt witzige Momente. Der Cast des Films punktet zudem durch wahre Hollywood-Größen wie Emma Stone, Julianne Moore und Ryan Gosling. Und ja, es gibt auch Oben-Ohne-Szenen des sexy Schauspielers inklusive Waschbrettbauch. 😉 Der Film handelt von den Leben mehrerer Charaktere, die alle irgendwie im Zusammenhang zueinander stehen. Sie alle haben mit den Problemen der Liebe zu kämpfen und jede Geschichte hat dabei ihren eigenen Verlauf. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, könnt ihr euch die Romanze aus dem Jahr 2011 beim nächsten Filmabend mit eurem Schatz auf Netflix ansehen.

3. Liebe zu Besuch

Liebe kennt kein Alter! So lautet das Motto dieser romantische Komödie, die sich perfekt anbietet, um zu Hause die Zweisamkeit zu genießen und ein wenig zu kuscheln. Im Zentrum des Liebesfilms steht dabei das Leben der zweifachen Mutter Alice (Reese Witherspoon), die sich erst kürzlich von ihrem Ehemann getrennt hat. Eines Abends lernt sie in einer Bar den deutlich jüngeren Harry und seine Brüder Teddy und George kennen, die in New York nach einem Produzenten für ihre Filmidee suchen. Die drei Männer begleiten Alice schließlich nach Hause und Harry und Alice landen im Bett. Am nächsten Tag lernen sie die Mutter von Alice kennen, die bei ihr wohnt. Sie nimmt die drei Männer sofort begeistert in Empfang und überredet sie dazu, bei ihnen einzuziehen. Während Alice versucht ihre Gefühle zu Harry aufgrund des großen Altersunterschiedes zu unterdrücken, muss sie zeitgleich mit der neuen Situation und der großen Anzahl an Männern in ihrem Haus klarkommen.

4. Mike And Dave Need Wedding Dates

Bei dieser romantischen Komödie bleiben eure Augen garantiert nicht trocken. Denn Lachflashs sind beim Ansehen dieses Films vorprogrammiert. Zac Efron spielt hierbei den begeisterten Partygänger David, der mit seinem Bruder Michael, verkörpert von US-Schauspieler Adam Devine, die Hochzeit seiner Schwester besucht. Da die beiden Chaoten-Brüder in der Vergangenheit allerdings bereits des Öfteren auf Familienfeiern für Unruhe gesorgt haben, fordern ihre Eltern sie nun dazu auf, zur Hochzeit ihrer Schwester eine Frau als Begleitung mitzubringen. Nachdem sie online eine Anzeige für eine Bewerbung als Hochzeitsdate schalten, lernen sie schließlich Alice und Tatiana kennen. Die Frauen geben sich bei dem Treffen zuckersüß, doch in Wahrheit haben es die Frauen faustdick hinter den Ohren. Nichtsahnend nehmen David und Michael die Frauen auf die Hochzeit mit. Dort sorgen Alice und Tatiana schnell für jede Menge Chaos. Die Hochzeit schwebt plötzlich in Gefahr.

Um alles wieder in Ordnung zu bringen, müssen sich David, Michael, Alice und Tatiana schlussendlich zusammenraufen und merken dabei schnell, das sie eigentlich mehr gemeinsam haben, als sie zunächst dachten.

5. Meine erfundene Frau

Falls ihr Lust auf tropische Stimmung zu Zweit habt, können wir euch diesen herrlich schönen Film auf Netflix ans Herz legen. Denn die meisten Szenen wurden auf Hawaii gedreht. Mit jeder Menge Witz und Charme verkörpert Adam Sandler hierbei den Frauenheld Danny, der durch die magischen Künste seines Eherings jede Dame seiner Wahl ins Bett bekommt. Denn die Frauen wissen nicht, dass der junge Arzt nie verheiratet war und den Ring nur dafür benutzt, um Frauen abzuschleppen. Als er auf einer Party schließlich Palmer kennenlernt, ist Danny fest davon überzeugt, die Richtige gefunden zu haben, um sesshaft zu werden. Doch dann findet Palmer seinen Ring in der Hosentasche und Danny gerät in Panik.

In seiner Not erfindet er sich schließlich eine Frau, die Palmer jedoch kennenlernen möchte. Um Palmer von seiner Lüge zu überzeugen, überredet er seine Hilfsassistentin Katherine, gespielt von Jennifer Aniston, sich als seine Ehefrau auszugeben. Der Plan scheint aufzugehen, doch Danny zweifelt plötzlich an seiner Zukunft mit Palmer, als seine Gefühle zu Katherine stärker werden.