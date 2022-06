Model Toni Garrn und Schauspieler Alex Pettyfer haben am 20. Juni bei einer romantischen Zeremonie auf der griechischen Insel Paros geheiratet. Schon Ende 2020 gaben sie sich zum ersten Mal in einer sehr intimen Feier in Hamburg das Jawort. Doch jetzt folgte die große Hochzeitsfeier in Griechenland.

Auf Instagram teilte die 29-Jährige jetzt ein paar Eindrücke der Zeremonie.

Toni Garrn & Alex Pettyfer: Traumhochzeit auf Griechenland

Eigentlich gaben sich die beiden schon während der Pandemie Anfang Oktober 2020 im Berner Schloss in Hamburg das erste Mal das Jawort. Die Feierlichkeiten fanden damals allerdings nur im engsten Familienkreis statt. Nun folgte endlich die richtig große Hochzeitsfeier auf der griechischen Insel Paros, um ihre Liebe auch mit all ihren Freunden nochmal groß zu feiern. In einem kurzen Clip auf Instagram schreibt das ehemalige „Victoria’s Secret“-Model über die Zeremonie: „Gestern fühlte sich an wie der schönste Traum“. Kein Wunder, bei dieser traumhaften Kulisse, direkt am Meer!

Zur Hochzeit trug Toni ein schlichtes, bodenlanges Seidenkleid mit tiefem Rückenausschnitt von Elie Saab. Ihre Haare waren passend dazu zu einem schlichten Sleek-Dutt hochgesteckt, an dem ihr langer Tüllschleier befestigt war. Alex Pettyfer war in einem beigen Anzug mit weißem Hemd und braunen Loafers gekleidet.

„Happy verspäteten Vatertag, Baby“

In ihrer aktuellsten Instagram-Story teilte das Supermodel neben ihrem Clip noch einen weiteren Schnappschuss von der Hochzeit. Darauf ist Ehemann Alex Pettyfer zu sehen, wie er vor der versammelten Hochzeitsgemeinschaft eine Rede schwingt. Im geposteten Foto wünscht Toni ihrem Alex etwas verspätet nochmal alles Gute zum Vatertag. „Schönen verspäteten Vatertag, Baby. Ich glaube, dein erster war etwas Besonderes“, schrieb sie in die Instagram-Story. Ihre gemeinsame Tochter Luca Malaika kam im Juli 2021 zur Welt.