Das powervolle Mutter-Tochter-Duo von „Ginny & Georgia“ ist zurück! Laut Netflix steht das Startdatum der zweiten Staffel endlich fest. Außerdem erfahren wir, wer von den Schauspieler:innen wieder mit dabei ist.

Eines steht fest: Die geheimnisvolle Geschichte des familiären Gespanns geht genauso spannend weiter!

„Ginny & Georgia“ startet mit zweiter Staffel

Anfang des Jahres 2021 hat uns die packende Geschichte des Mutter-Tochter Duos Ginny und Georgia Miller vor die Bildschirme gefesselt. Nach einem spannenden Finale wurde es aber still um die geheimnisvolle Kleinfamilie. Bis jetzt! Denn das Warten hat endlich ein Ende. Netflix hat nämlich das Startdatum für die zweite Staffel von „Ginny & Georgia“ verraten. Und eines sei gesagt: Das Jahr 2023 startet schon mal gut.

Denn am 5. Jänner 2023 geht die beliebte Netflixserie in die zweite Runde. Bereits im April wurde bekannt, dass die Dreharbeiten für die neue Staffel abgeschlossen seien. Showrunnerin Debra Fisher hat zudem bereits einen kleinen Teaserclip auf ihrem TikTok-Account geteilt. Darin ist Mutter Georgia zu sehen, die etwas vorfindet, was sie unheimlich schockiert und zum Ausrasten bringt. Ist hier ein weiteres ihrer Geheimnisse aufgedeckt worden?

Darum geht’s in Staffel 2

Für alle, die es vergessen haben – was bei der Flut an neuen Serien durchaus plausibel ist: Ginny und Georgia reisen schon ihr halbes Leben durch die USA. Sie bleiben nie lange an einem Ort und müssen immer wieder alle Zelte abbrechen und flüchten. Der Grund: Mama Georgias (Brianne Howes) Vergangenheit. Doch Tochter Ginny (Antonia Gentry) weiß bis zuletzt nicht, was ihre Mutter eigentlich angestellt hat. In ihrer neuen Heimat New England angekommen, will Georgia endlich dafür sorgen, dass ihre beiden Kinder (Ginny hat noch einen jüngeren Bruder, Austin) von nun an ein schönes Leben haben.

Doch dabei wird sie leider von Personen aus ihrer Vergangenheit eingeholt. Irgendwann kommt dann auch der Punkt, an dem Ginny von den kriminellen Aktivitäten ihrer Mutter erfährt. Anstatt zu bleiben und mit Georgia darüber zu sprechen, packt sie jedoch ihren Bruder (Diesel La Torraca) und flüchtet aus ihrem neuen Heimatort. So endete auch die erste Staffel. Umso spannender ist jetzt die Frage, wohin Ginny geflüchtet ist und wie es mit Georgia weitergeht.

Wie Netflix bereits verraten hat, muss Ginny mit einigen schwierigen Entscheidungen umgehen. „Wie lebst du mit dem Wissen, dass deine Mutter eine Mörderin ist?“, so der Streamingdienst. Das gilt es für die 15-Jährige nun herauszufinden. Denn sie hat erfahren, dass Kenny – ihr Stiefvater – nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern ihre Mutter ihn getötet hat.

Doch dann erkennt sie, dass ihre Mutter zur Mörderin wurde, um sie zu beschützen. Kommt das Verhältnis der beiden wieder ins Lot? Wünschenswert wäre es jedenfalls. Schließlich plant Georgia gerade ihre Hochzeit mit dem charmanten Bürgermeister Paul (Scott Porter). Doch die Serie wäre nicht dieselbe, wenn nicht auch in Staffel zwei noch erschütternde Geheimnisse aus dem Leben der jungen Mutter ans Licht kämen …

Dieser Cast ist mit dabei

Gute Nachrichten gibt es auch seitens des Casts. Sämtliche Schauspieler:innen der ersten Staffel sind auch in der Fortsetzung wieder mit dabei. Und auch auf ein neues Gesicht dürfen sich die Fans freuen! Austins Vater und Georgias Ex-Freund Gil bekommt ebenfalls einen Auftritt – er wird von Aaron Ashmore gespielt, der bekannt für seine Rolle in „Locke & Key“ ist.

Dass der Cast wieder mit an Bord ist, zeigt auch ein weiteres TikTok-Video von Debra Fisher. In dem Clip teilt sie einige Behind-the-Scenes-Bilder mit ihrer Followerschaft.