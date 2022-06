Eine 25-jährige Frau aus Australien lag nach einem Unfall mehrere Wochen lang im Koma – der eigentliche Schock erwartete sie aber nach dem Aufwachen. Ihr Verlobter hat sie verlassen und wohnt bereits bei seiner neuen Partnerin.

Ihr Freund hat sie einfach geghostet.

Frau erwacht aus dem Koma und erlebt einen Beziehungs-Schock

Die 25-jährige Brie Duval aus Australien hatte ein perfektes Leben. Einen Job, der ihr Freude bereitete und einen Verlobten, den sie liebte. Doch ein Tag im Sommer 2020 veränderte ihr Leben schlagartig. In einem TikTok-Clip schildert die junge Frau die wohl schlimmste Erfahrung ihres Lebens. Nach einer Partynacht mit Freunden stürzte Brie von einem Parkdeck, bei dem sich einer der Wände noch im Bau befand. In der Dunkelheit war das nicht zu erkennen und man hatte offenbar versäumt, die sich im Bau befindende Wand mit einem Absperrband zu sichern.

Brie stürzte von dem Parkdeck und schlug auf dem Bürgersteig auf. Sie wurde mit Knochenbrüchen und einer Kopfverletzung umgehend in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wo sie in ein künstliches Koma versetzt wurde. Dort gaben die Ärzte ihrer Mutter eine lediglich zehnprozentige Überlebenschance. Aber sie kämpft sich zurück ins Leben und erwacht tatsächlich wieder aus dem Koma.

Ihr Verlobter war weg

Doch es war zunächst nichts, wie es einmal war: Die Australierin litt unter einer posttraumatischen Amnesie und hatte viele selbstverständliche Dinge aus ihrem Alltag vergessen. Es dauerte etwa fünf Monate, bis Brie wieder ganz die Alte war. Da erinnerte sie sich plötzlich auch wieder an ihren Verlobten – mit dem sie zu diesem Zeitpunkt schon über vier Jahren zusammen war. Sie ruft ihn sofort an, als ihr die Ärzte ihr Smartphone zurückgeben. Doch er hebt nicht ab!

Als sie wenig später dann auf ihr Handy blickte, sieht Brie eine SMS, die sie von einer unbekannten Nummer erhalten hatte. Eine Frau erklärte ihr, dass Bries Freund bei ihr eingezogen ist und die beiden nun ein Paar seien. „Also kontaktiere ihn nicht“, wies die Fremde sie an. Völlig perplex führt die Australierin aus: „Er hat mich völlig im Stich gelassen. Ich weiß also nicht einmal, warum das passiert ist“. Auch Monate später habe sie noch nichts von ihrem Ex-Verlobten gehört. Brie fand dann aber heraus, dass er sie auf all ihren Social Media-Kanälen blockiert hatte.

In einem Interview mit DailyMail erzählt sie, dass die fiese Aktion ihres Verlobten bis heute – also fast zwei Jahre nach dem Unfall – an ihr nagt. „Er war mein Seelenverwandter. Es tut einfach so weh. Ich kann bis heute nicht glauben, wie jemand so gemein sein kann.“

Brie informiert auf TikTok über Tabuthemen

Mittlerweile hat Brie – die sich auf TikTok übrigens „hotcomagirl113“ nennt – das Video, in dem sie ihre traumatische Geschichte schildert, wieder gelöscht. Das mediale Interesse sei einfach zu groß gewesen. Auf ihrem Account teilt sie aber weiterhin ihre Erfahrungen und erklärt ihren Followern, wie sich ein Koma für jemanden anfühlen kann. Brie nimmt dabei kein Blatt vor dem Mund und informiert ganz bewusst auch über Tabuthemen, wie etwa die Frage, was passiert, wenn man währenddessen seine Periode bekommt.