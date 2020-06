Manchmal hat man einfach so ein Bauchgefühl, dass irgendetwas in der Beziehung nicht stimmt. Und irgendwie lässt einen der Gedanke nicht los, dass der Partner einen betrügt.

Wenn er sich dann auch noch merkwürdig verhält, dann liegt man mit seiner Vermutung meist gar nicht so falsch. Diese fünf Anzeichen deuten außerdem darauf hin, dass er fremdgeht.

1. Er ist oft weg

Ja gut, es gibt so Phasen, da trifft man sich wieder öfter mit seinen Freunden und unternimmt auch mal ohne den Partner etwas. Doch irgendwie häuft sich das bei ihm in letzter Zeit besonders oft. Ständig hängt er mit seinen Kumpels rum und ist bis spät in die Nacht weg. Oder er kommt plötzlich mit Meetings und Geschäftsessen daher? Da stimmt doch etwas nicht?

2. Er hängt ständig am Handy

Er starrt permanent auf sein Smartphone, tippt ständig darauf rum, drückt Anrufe weg und passt irgendwie ziemlich gut darauf auf, dass niemand sein Telefon in die Hand nimmt. Es scheint fast so, als hätte er etwas zu verbergen. Und wenn du ihn darauf ansprichst, stottert er rum und scheint fast in Panik auszubrechen. Auch das ist ein Anzeichen dafür, dass er möglicherweise fremdgeht.

3. Er riecht anders

Plötzlich duftet dein Partner anders als sonst. Und das muss nicht unbedingt an einem neuen Parfüm liegen. Denn auch Hormone und Sex mit einer anderen verändern den Duft eines Mannes. Vor allem, wenn man schon lange mit jemandem zusammen ist, merkt man, wenn jemand plötzlich anders riecht. Hinzu kommt, dass er auf einmal wieder viel mehr Wert auf sein Äußeres legt, sich neue Klamotten gekauft hat und länger Zeit im Bad verbringt, als sonst. Und duscht er plötzlich auch ständig, sobald er nachhause kommt? Das ist alles ziemlich verdächtig.

4. Ihr habt weniger oder gar keinen Sex

Dass man in einer Beziehung auch mal Sex-Flauten hat, ist völlig normal. Es gibt einfach so Phasen. Aber plötzlich scheint er irgendwie gar keine Lust mehr darauf zu haben und selbst, wenn du versuchst, ihn anzutörnen, dann geht er nicht wirklich darauf ein. Und wenn es dann doch mal Sexy-Time gibt, ist er irgendwie nicht bei der Sache. Das kann ein eindeutiges Zeichen dafür sein, dass er dich betrügt.

5. Er weicht dir aus

Er ist plötzlich total distanziert, weicht dir bei Gesprächen aus und scheut sich auch sonst vor jeglicher Konfrontation. Irgendetwas beschäftigt ihn zurzeit. Das muss zwar nicht unbedingt eine Affäre sein, doch in Kombination mit einem der anderen vier Anzeichen, ist dieses Verhalten ziemlich eindeutig.

Das kannst du dagegen tun

In Wahrheit bleibt dir nichts anderes übrig, als deinen Partner direkt auf deinen Verdacht, dass er dich betrügt, anzusprechen. Denn ihm ewig nachzuschnüffeln und wilde Spekulationen aufzustellen bringt dir auf Dauer absolut gar nichts und macht die Situation in Wirklichkeit nur schlimmer. Also konfrontiere deinen Partner damit und mach Nägel mit Köpfen! Denn Geheimnistuerei und hintergangen zu werden hast du einfach nicht verdient!