Fashion-Shopping will gelernt sein! Anstatt wild drauflos zu shoppen und ein Teil nach dem anderen zu kaufen, sollten wir uns lieber einen genauen Plan machen und uns genau überlegen: Was will ich UND was brauche ich eigentlich? Nur so machen wir nämlich die besten Fashion-Deals und vermeiden Fehlkäufe, die danach lieblos im Schrank hängen. Wir verraten euch einige Shopping-Tipps, mit denen das klappt.

Auch das ist nachhaltig Shoppen!

5 Shopping-Tipps für Schnäppchenjäger

So shoppt ihr nach Plan und spart dabei auch noch Geld:

1. Wunschliste erstellen

Wunschlisten helfen, um euch einen Überblick zu schaffen, welche Dinge ihr gerne hättet und welche davon ihr tatsächlich braucht. Bei vielen Online-Shopping-Anbietern kann man diese Wishlists mittlerweile schon ganz easy im eigenen Profil anlegen. Habt ihr erstmal eine Liste, mit all den Klamotten, Schuhen oder Taschen, die ihr aktuell gerne hättet, könnt ihr dann schauen, was davon nicht eigentlich schon längst in eurem Kleiderschrank zu finden ist. Next step: Die Artikel auf der Liste priorisieren und euch für 1-2 Teile entscheiden, die ihr euch gönnt. Den Rest könnt ihr ja dann bei Freunden und Familie zum Beispiel auch für anstehende Geburtstag, Weihnachtsgeschenke & Co deponieren. Und schon sind ein paar Euros eingespart!

Wishlist auf zalando.at

2. Preise beobachten und vergleichen

Wenn’s ums Shoppen geht, dann wollen wir meistens alles sofort haben, was uns gefällt. Um Schnäppchen zu machen, lohnt es sich hin und wieder allerdings geduldig zu sein und Preise sorgfältig zu beobachten und auch zu vergleichen. Schlagt nicht beim erstbesten Sale-Angebot zu, sondern vergleicht verschiedenen Shopping-Portale miteinander und beobachtet die Preisentwicklung, denn meistens geht der Sale-Preis immer noch etwas runter. So könnt ihr im Idealfall tatsächlich ein paar Euros einsparen. Kleiner Tipp: Sucht außerdem im Netz nach Gutschein-Codes!

3. In Fashion Outlets shoppen

Fashion Outlets sind das Paradies der Schnäppchen-Jäger. Dort finden sich nämlich das ganze Jahr über gute Angebote, bei denen auch die Qualität stimmt (Stichwort: Designer- & Marken-Deals). Auch das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt in Sachen Fashion-Deals: Qualität statt Quantität! Gönnt euch lieber das ein oder andere teurere Teil, an dem ihr dafür aber viel länger Freude habt! Nehmt euch also einen Tag Zeit, schlendert durch die Stores und sucht nach den besten Angeboten. Wer sich Zeit nimmt, der findet dort wirklich tolle Designer-Deals! Ein weiterer Pluspunkt: Der Besuch im Fashion Outlet lässt sich gleich auch noch mit einem Ausflug kombinieren – wie zum Beispiel ein Trip ins Freeport Fashion Outlet in Tschechien, eine Stunde von Wien entfernt. Win-Win!

4. Newsletter abonnieren

We know, das Häkchen bei „Newsletter abonnieren“ setzen wir meistens lieber nicht, weil wir genervt von der Flut an Mails sind, die dann unseren Posteingang stürmen – ABER: Wir sagen euch, es lohnt sich, das doch zu tun! Denn gerade Newsletter halten uns über Sales-Angebot, aktuelle Deals und womöglich auch exklusive Shopping-Angebot nur für die Newsletter-Abonnenten am Laufenden! So macht Shoppen gleich viel mehr Sinn – und euer Konto freut sich auch.

5. Vintage- und Pre-Owned-Shopping

Second-Hand-Shopping heißt nicht gleich alte, abgetragene Teile kaufen! Ganz im Gegenteil: Wer sich Zeit nimmt und die richtigen Stores kennt, der kann beim Vintage- und Pre-Owned Shopping wahre Juwelen zu richtig tollen Preisen finden. Aber auch hier gilt: ihr braucht einen Plan. Recherchiert, wo die besten Vintage-Stores in eurer Gegend sind und entdeckt die besten Online-Portale für gute Pre-Owned-Deals. Denn auch auf Plattformen wie etwa Willhaben finden sich immer wieder mal Designer-Schnäppchen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein bisschen Geduld, UND traut euch auch ruhig mal, zu verhandeln!