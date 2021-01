Manche Menschen haben ein angeborenes Talent dafür mit Sachen davonzukommen. Denn diese Sternzeichen wären in einem anderen Leben die perfekten Verbrecher geworden.

Diese drei Tierkreiszeichen wären die besten Verbrecher:

Widder

Widder haben eine unglaubliche Durchsetzungskraft und wissen diese auch einzusetzen. Sie können andere Menschen ganz leicht davon überzeugen etwas zu machen, was dem Widder gefallen würde. So wäre dieses Sternzeichen in einem anderen Leben der beste Strippenzieher. Während er alles unter Kontrolle hat, würde sein Team für ihn den perfekten Raub verüben. Wenn etwas aber nicht nach Plan läuft, wird der Widder sehr schnell aufbrausend und sucht den Fehler immer bei anderen.

Skorpion

Der Skorpion ist nicht nur skrupellos, sondern auch noch gerissen. Er manipuliert gerne und nutzt sein Talent fürs Lügen immer wieder aus. Genau das macht ihn zu einem Weltklasse-Verbrecher. Denn diese Eigenschaften lassen es zu, dass er alle täuscht und sie davon überzeugen kann, dass er es nicht war. Die Täuschung macht dem Skorpion nichts aus und er würde ohne ein schlechtes Gewissen schon das nächste Verbrechen planen.

Steinbock

Der Steinbock ist sehr hartnäckig und ausdauernd. Diese Eigenschaften lassen ihn lange an einem Plan tüfteln und ihn bis ins kleinste Detail durchplanen. Wenn der Steinbock einmal ein Verbrechen begeht, dann schnappt man ihn niemals – denn sein Plan ist perfekt! Jedoch bleibt er auch immer seinen Grundsätzen treu. Er wäre in einem anderen Leben wohl der klassische Gentlemen-Verbrecher. Das heißt, niemand wird verletzt und wir sind freundlich und höflich, wenn wir schon eine Bank ausrauben.