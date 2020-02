Ab der Saison 2021/2022 wurden die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League und Europa League neu vergeben – mit spannenden Siegern.

Eines steht fest: Der ORF wird auch in Zukunft keine Champions League Spiele zeigen dürfen. Beim Wettbieten um die Übertragungsrechte ging der Sender leer aus.

Jubelstimmung herrscht hingegen bei Servus TV: Der Sender aus dem Hause Red Bull sicherte sich die Übertragungsrechte am wichtigsten Bewerb im Klubfußball.

ORF sichert sich Euro League

Neben Servus TV wird auch der Pay-TV Sender Sky wieder die Champions League in Österreich übertragen. Ein kleiner Erfolg für den Sender, der in Deutschland die Rechte an der Königsklasse vermutlich verlieren wird.

Ganz so dramatisch ist die Lage im ORF dann übrigens doch nicht: Immerhin 15 Speile der UEFA Europa League werden hier im Free-TV zu sehen sein. Das Wahlrecht, welche Spiele der Euro League gezeigt werden, liegt jedoch bei Servus TV, die auch hier erfolgreich geboten haben.

Puls 4, die bislang die Europa League übertragen haben, geht leer aus.