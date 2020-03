Flirtet er gerade mit dir, oder nicht? Das ist manchmal ganz schön schwer einzuschätzen. Aber aufgepasst: An seiner Körpersprache kannst du ganz einfach ablesen, ob er wirklich an dir interessiert ist.

An diesen Anzeichen erkennst du, ob er wirklich mit dir flirtet.

1. Er spiegelt dich

Wenn Männer von einer Person fasziniert sind, beginnen sie unterbewusst deren Gesten zu spiegeln. Greifst du also zu deinem Weinglas und er tut kurz darauf dasselbe, ist das ein Zeichen von Interesse. Bist du dir unsicher, kannst du dir zum Beispiel durchs Haar fahren und schauen, ob er daraufhin das Gleiche macht. Natürlich solltest du es mit deiner Gestik nicht übertreiben. Vielmehr geht es darum, die kleinen Signale deines Gesprächspartners wahrzunehmen.

2. Sein Kopf ist in deine Richtung geneigt

Wenn er dir während eurem Gespräch mit seinem Kopf leicht näher kommt, ist das ein klares Zeichen dafür, dass er gerade versucht mit dir zu flirten. Auch dabei handelt es sich um eine Reaktion, derer er sich nicht bewusst ist. Diese kleine Geste seiner Körpersprache impliziert, dass er sich nichts von dem, was du sagst, entgehen lassen will und sich generell in deiner Nähe wohlfühlt.

3. Er stützt seine Hände in die Hüfte

Wenn ein Mann versucht dir zu imponieren, ist es ihm wichtig, männlich zu wirken – auch wenn er sonst alles andere als ein Macho ist. Das ist ebenfalls an seiner Körpersprache zu erkennen: Er stützt seine Hände in die Hüfte oder plustert seinen Körper anderweitig auf. Solche Verhaltensweisen finden ihren Ursprung in der Biologie. Auch wenn das heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist, versucht er dir damit zu signalisieren, dass er ein guter Beschützer ist.

4. Er setzt sich dir gegenüber

Wenn ein Mann an dir interessiert ist, will er dir nicht nur möglichst nahe sein, sondern dich auch ständig in seinem Blickfeld haben. Das erkennst du daran, dass er dir nur selten den Rücken zukehrt und sich dir bei Gelegenheit gegenüber setzt. Dabei kannst du außerdem auf seine Beine achten: Wenn er mit eher gespreizten Beinen dasitzt, bedeutet das, dass er dir vertraut und sich in deiner Nähe wohlfühlt.

5. Seine Pupillen vergrößern sich

Ein weiteres Anzeichen findest du in seinen Augen. Wenn wir Menschen eine Person sehen, die wir toll finden, weiten sich automatisch unsere Pupillen. Wenn du also schon dabei bist, ihm tief in die Augen zu schauen, kannst du dabei auch gleich auf die Größe seiner Pupillen achten. Natürlich solltest du dabei aber keine finalen Schlüsse ziehen – die Größe unserer Pupillen ist schließlich auch von den Lichtverhältnissen abhängig.