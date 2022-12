Am Mittwoch (21. Dezember) wurde die dritte Staffel von „Emily in Paris“ endlich releast. Viele von uns sind mit der Staffel schon durch. Aber ist euch ein riesiges Plot Hole aufgefallen? Wenn nicht, dann werden euch diese Fans die Augen öffnen.

Auf Twitter weisen einige Fans darauf hin.

„Emily in Paris“ hat laut Fans ein riesiges Plot Hole

Die Netflix-Produktion ist seit seinem Release in aller Munde. Sei es, um zu diskutieren, ob die Serie nun gut ist, oder um ihre Outfits zu kommentieren. Einigen Fans ist jetzt allerdings ein riesiges Plot Hole aufgefallen, dass wir euch einfach nicht vorenthalten können.

Könnt ihr euch noch an Staffel 1 erinnern? Schon damals kündigte Madeline Wheeler (Emilys Chefin) an, dass sie schwanger ist. Genau aus diesem Grund flog ja Emily an ihrer Stelle nach Frankreich. Fans fragen sich jetzt jedoch, wie die Figur in allen drei Staffeln der Serie schwanger sein konnte und das mit ein und demselben Baby. Erst in Staffel 3 hat Madeline entbunden. Das scheint bei einigen Fans sehr viel Verwirrung über die Zeitspanne auszulösen, in der die Staffeln spielen.

Fragwürdige Zeitspanne

„Was ist die Zeitlinie von Emily in Paris. Ich bin erst bei der zweiten Folge von Staffel 3 und dachte, Madeline wäre wieder schwanger, aber sie ist immer noch schwanger“, schreibt unter anderem ein Fan.

What is the timeline of Emily in Paris? I’m only on the second ep of season 3 and thought Madeline was pregnant again but she’s still pregnant — Bejewled Darling 💎 (@preppydarling) December 21, 2022

Ein anderer bezeichnete die Situation als „das größte Plot Hole“ in der Serie, weil Madeline zunächst einen Job in Paris wegen ihrer Schwangerschaft ablehnte. Trotzdem kam sie dann doch noch vor der Geburt in die Stadt.

why does no one talk about the biggest plot hole in emily in paris, Madeline didn’t go to France because she got pregnant but then comes to paris still pregnant? — Em (@Em_0205) December 21, 2022

Noch ein Fan weist auf die Tatsache hin, dass sie bezweifelt, dass irgendein Arzt Emilys Chefin jemals im 17. Monat erlauben würde, nach Paris zu fliegen.

Madeline is clearly 17 months pregnant, I doubt her doctor would want her to fly #EmilyInParis — Rachel (@rawkwell) December 22, 2022

Offenbar ist es nicht das erste Mal, dass Fans sich Gedanken über Madelines Schwangerschaft machen. Bereits im Januar versuchte ein Fan herauszufinden, wie es möglich sein kann, dass Madeline ihr Kind immer noch nicht zur Welt gebracht hat.