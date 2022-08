Es gibt Menschen, die erst entspannen können, wenn sie ausreichend Bestätigung bekommen. Diese Sucht nach Anerkennung kann mehrere Gründe haben. Fest steht jedoch, dass man lernen muss, auf sich selbst zu vertrauen.

Besonders diese drei Sternzeichen wollen andauernd gelobt werden.

Stier

Schon klar, lieber Stier: Wer Arbeit leistet, sollte auch dafür belohnt werden. Schließlich ist man weitaus motivierter, wenn man Anerkennung für das bekommt, was man macht. Allerdings hat nicht jeder immer die Zeit sowie die mentalen Ressourcen dafür, jeden einzelnen Schritt, den jemand anderes macht, zu loben. Das Sternzeichen sollte sich klar werden, dass es durchaus in der Lage ist, sich selbst gut einzuschätzen und zu wissen, dass das, was es macht, gut genug ist. Und zwar auch dann, wenn ihn keiner mit Lobeshymnen überschüttet. Mehr Selbstvertrauen ist angesagt – dann lebt es sich auch gleich viel entspannter.

Löwe

Der Löwe ist ein überaus stolzes Sternzeichen. Doch das kommt nicht von ungefähr! Mit seiner charmanten Art schafft er es immer wieder, ein Kompliment nach dem anderen einzuheimsen. Das stärkt zwar das Selbstbewusstsein des Löwen, doch es bringt auch einen Nachteil mit. Denn wenn das Lob und die Bewunderung mal ausbleiben, dann wittert das Tierkreiszeichen gleich etwas Schlimmes. Die fehlende Bestätigung sorgen bei ihm für schlechte Laune. Also kurbelt er seinen Ehrgeiz noch weiter an, bis die Anerkennung schließlich da ist und er voll und ganz zufrieden sein kann. Ganz schön anstrengend auf Dauer, oder etwa nicht?

Waage

Für die Waage ist es besonders wichtig, dass sie eine Belohnung bekommt, wenn sie etwas geleistet hat. In welcher Form, spielt eigentlich keine Rolle. Doch auf Bestätigung kann das Sternzeichen einfach nicht verzichten. Dafür ist es viel zu perfektionistisch veranlagt. Gibt es keine Anerkennung, gibt es auch keine Motivation. Dabei sollte die Waage lernen, ihren Erfolg und vor allem ihre Freude nicht von anderen abhängig zu machen. Eines sollte sich das Sternzeichen hinter die Ohren schreiben: Um erfolgreich zu sein, braucht man keine Befürworter – das schafft man auch wunderbar alleine. Der Rest folgt dann sowieso …