Vertrauen ist schwer zu gewinnen. Bei manchen Sternzeichen gibt man sich vergeblich Mühe. Denn sie misstrauen nahezu jedem. Sie verlassen sich stets nur auf sich selbst und würden ihr Schicksal nie in die Hand eines anderen legen.

Diese Tierkreiszeichen vertrauen nur sich selbst:

Stier

Der Stier ist ein sehr skeptisches Wesen. Er glaubt fest daran, dass Menschen die Wahrheit nach eigenem Belieben anpassen. Er glaubt von vornherein niemandem, egal um wen es sich handelt und was dieser sagt. Diese Einstellung macht es dem Stier extrem schwer, Leuten zu vertrauen und tiefe Beziehungen zuzulassen.

Jungfrau

Jungfrauen sind wahre Perfektionisten und machen lieber alles selbst, als eine Arbeit abzugeben. Denn sie sind der festen Überzeugung, dass nur sie eine Aufgabe richtig erledigen können. Sie verlassen sich stets nur auf sich selbst und vertrauen auch niemand anderem. Denn sie glauben, dass alle anderen zu egoistisch sind, um wirklich im besten Interesse der Jungfrau zu handeln.

Skorpion

Der Skorpion ist der festen Überzeugung, dass die Menschen immer nur einseitige Versionen von einer Geschichte erzählen, um sich selbst am besten darzustellen. Sein Vertrauen ist so gut wie gar nicht zu gewinnen. Denn er geht durchs Leben und glaubt, er wird nie jemanden treffen, dem er vertrauen kann. Selbst in Beziehung kann es passieren, dass der Skorpion seinem Partner einen Vertrauensbruch vorwirft, der gar nicht passiert ist.

Steinbock

Der Steinbock sieht generell immer das Schlimmste in Menschen. Diese Form des Misstrauens ist eine Art Selbstschutz für das Sternzeichen. Es geht lieber vom schlimmsten aus und wird dann vom Gegenteil überzeugt, als später bitter enttäuscht zu sein. Der Steinbock macht am liebsten alles alleine, denn er möchte sich auf niemand anderen verlassen.