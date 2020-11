Erst vor wenigen Tagen bestätigte Victoria’s Secret-Model Karlie Kloss langanhaltende Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft. Nun zeigte sie ihren Fans auch schon ihr wachsendes Bäuchlein.

Ihr Ehemann Joshua Kushner teilte ein Foto von dem Model im Bikini.

Karlie Kloss wird Mama

Karlie Kloss wird zum ersten Mal Mama. Das bestätigten sie und ihr Ehemann vor wenigen Tagen. Wirklich viel verriet Karlie aber noch nicht über ihre Schwangerschaft. Doch nun postete Ehemann Joshua Kushner ein süßes Babybauch-Update auf seinem Instagram-Account. Es zeigt das Model im Bikini mit wachsender Körpermitte. Karlie ist leicht zur Seite gedreht und setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene. Dazu trägt sie eine große Sonnenbrille und eine goldene Kette und goldene Ohrringe. Mit einem Herzechen-Emoji und einem Sonnenbrillen-Smiley kommentierte der werdende Vater den Schnappschuss.

Zweiter Hochzeitstag

Erst vergangenen Monat feierte das Paar seinen zweiten Hochzeitstag. Im Oktober 2018 hatten die Beiden in einer kleinen Zeremonie in New York geheiratet. Im Juni folgte dann die große Hochzeitsfeier. Stars wie Katy Perry und Orlando Bloom waren unter den Gästen. Karlie läuft seit 2011 auf dem Laufsteg von Victoria’s Secret. Joshua Kushner ist ein Geschäftsmann und Investor. Sein Bruder ist Jared Kushner, der Schwiegersohn und leitende Berater des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.