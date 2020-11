Zwischen Pandemie und Lockdown finden wir vor allem Zeit für eines: Daten! Gut, vielleicht nicht in der Form, in der wir mega nervös vor einem Lokal warten und hoffen, dass unser Date genauso aussieht wie auf seinem Profil. Dafür aber in der virtuellen Welt. Hier sind fünf Tipps, wie du dich auf dein Online-Date vorbereiten kannst.

Spoiler: Schnelles Internet sorgt schon mal für eine gute Verbindung zwischen euch 😉

1. Freu dich!

Zwischen Mund-Nasen-Schutz und Gesichtsmasken (die Guten, Feuchtigkeitsspendenden), hast du es geschafft, neben Online-Bestellungen und Lieferservice-Diensten, auch nach der wahren Liebe Ausschau zu halten! Good for you! Immerhin hast du momentan, wo sich fast die ganze Welt im Lockdown befindet und Club- und Barbesuche mehr der Fiktion als der Realität entsprechen, ausreichend Zeit, um dich auf diversen Online-Dating-Plattformen herumzutreiben. Wenn du nun endlich ein passendes Match ausgewählt hast, mit dem du einen Schritt weiter gehen möchtest (virtuell, versteht sich), dann ist es Zeit, dich auf das perfekte Online-Date vorzubereiten.

2. Kreiere eine angenehme Mood

Nachdem ihr euch für einen passenden Tag und eine für euch beide vereinbare Uhrzeit entschieden habt (was momentan nicht allzu tricky sein dürfte), dann kannst du dich schonmal für das Date in Stimmung bringen. Ob du dafür erstmal eine ordentliche Beauty-Routine durchführen willst oder den Raum, in dem das virtuelle Aufeinandertreffen stattfinden soll, in eine romantische Mood bringst, sei dir überlassen. Ein paar Kerzen oder Lichterketten, gedimmtes Licht und das ein oder andere Gläschen Wein dürfen auch nicht fehlen. Und, wie bei einem echten Date, kannst du dir ja auch ein paar Snacks bereitstellen. Das Praktische an Online-Dates? Ihr erspart euch die Auswahl eines Lokals und ihr müsst am Ende nicht peinlich berührt darum feilschen, wer was zahlt. Win-Win, oder?

3. Check deine Internetverbindung

Das eigentlich Wichtigste bei einem Online-Date ist eine stabile und im Idealfall auch schnelle Internetverbindung. Denn nichts ist schlimmer, als ein eingefrorener Bildschirm oder wenn man eine Million mal nachfragen muss, da man den Gesprächspartner nicht versteht. Um dir ein paar unangenehme Momente zu ersparen, kannst du die Verbindung ja mal mit deiner BFF testen und abchecken, in welchem Raum sie am besten funktioniert.

4. Finde eine Kameraposition, in der du dich wohlfühlst

Romantische Stimmung: Check! Raumsuche: Check! Internetverbindung: Check! Dann fehlt eigentlich nur noch Eines: Such dir eine Kameraposition, in der du dich am wohlsten fühlst. Du kannst deinen Laptop beispielsweise auf einem Stapel Bücher am Couchtisch platzieren und dir samt Kerzen, Wein und Snacks das Bar-Feeling ins Wohnzimmer holen oder du nimmst dein Smartphone in die Hand und wechselt hin und wieder die Seiten. So kannst du auch sicher sein, dass dich dein Date von vielen Winkeln aus betrachten kann 😉 Wer so richtig professionell rüberkommen und gleichzeitig auch einen Glow versprühen will, der kann zusätzlich noch zu einem Ring-Licht greifen und dieses hinter der Kamera platzieren.

5. Sei du selbst

Ob du dich nun stylst oder dich von deiner ganz natürlichen Seite zeigst, bleibt dir selbst überlassen. Wichtig ist nur, dass du dich dabei wohlfühlst und nicht jemanden imitierst, der du gar nicht bist. Auch wenn dich und dein Date viele Kilometer trennen, versuche dir vorzustellen, dass ihr euch gerade wirklich gegenübersitzt. Bei einer Sache kannst du dir auch ziemlich sicher sein: In der jetzigen Zeit, wird euch der Gesprächsstoff bestimmt nicht ausgehen. Denn die aktuelle Lage ist bestimmt etwas, worüber jeder etwas zu sagen hat. Aber um die flirty Stimmung nicht vollkommen zu vertreiben, solltet ihr euch vielleicht auch über andere Dinge unterhalten. Wie etwa: Die Pläne, wenn alles wieder erlaubt ist, wo ihr euch normalerweise am liebsten aufhält, welche Länder ihr in Zukunft bereisen wollt und was ihr sonst schon alles so erlebt habt.

Und wenn euer Online-Date richtig gut läuft, dann könnt ihr euch ja schonmal ausmalen, was ihr machen werdet, wenn ihr euch dann zum ersten Mal persönlich trefft <3