“The Bold Type”-Fans dürfen sich auf eine finale Staffel mit Sutton, Jane und Kat freuen. Und um die Vorfreude noch etwas zu verstärken, postete Jane-Darstellerin Katie Stevens einen lustigen Clip von den Dreharbeiten.

Worum es in der fünften und letzten Staffel von “The Bold Type” geht, erfährt ihr hier:

Katie Stevens ärgert ihre Kolleginnen

Die Schauspielerinnen Katie Steven, Meghann Fahy und Aisha Dee dürften ihren Rollen in “The Bold Type” ziemlich ähnlich sein. Das lässt zumindest ein von Katie auf Instagram hochgestelltes Video vermuten. Die Jane-Darstellerin schleicht sich darin von hinten an ihre nichtsahnende Schauspielkollegin Meghann, die in der Serie die Rolle der Sutton verkörpert, an und erschreckt sie. “Wir hatten gerade erst eine Szene beendet und da habe ich sie wieder erwischt”, schrieb Katie unter den Clip. “Raus! Bringt sie hier raus”, reagiert eine spielerisch verärgerte Meghann und erinnert uns dabei an die ironische Sutton, die wir für ihren trockenen Humor lieben.

Dreharbeiten von “The Bold Type” bald abgeschlossen?

Offenbar hat es sich Katie während der Dreharbeiten zur letzten Staffel von “The Bold Type” zur Aufgabe gemacht, ihre Co-Stars zu erschrecken. “Eine Woche habe ich noch, Aisha. Dich kriege ich auch noch”, schrieb die Schauspielerin auf Instagram. Das dürfte wohl auch bedeuten, dass die Dreharbeiten zur finalen Staffel bald abgeschlossen sind.

Das wissen wir über die letzte Staffel von “The Bold Type”

Gleichzeitig mit der erleichternden Nachricht, dass die beliebte Serie rund um das Magazin Scarlet noch eine weitere Staffel erhält, wurden Fans im Jänner leider auch enttäuscht: Die fünfte Staffel ist nicht nur die letzte, sondern besteht lediglich aus sechs Episoden.

Die Serienmacher gaben im Jänner außerdem einen kleinen Einblick, wie es in der letzten Staffel weitergehen wird. In einer Online-Leseprobe, die auf Instagram hochgestellt wurde, erfährt man, dass die erste Folge “Vertrauensverlust” heißen wird. Außerdem wissen wir, dass die Sutton, Jane und Kat “vor der Frage stehen, wer sie wirklich sind und wie sie der Welt am besten ihren Stempel aufdrücken können”.

Starttermin ist der 26. Mai

Zumindest müssen Fans nicht mehr allzu lange auf den Start der finalen Staffel warten. Bereits am 26. Mai soll es in den USA losgehen. Bei uns könnte die erste Folge dann am nächsten Tag auf Amazon Prime Video zum Streamen verfügbar sein.