Wer mit anderen in den Urlaub fährt, muss damit rechnen, dass es der eine oder andere Konflikt aufkommt. Doch das muss nicht immer so sein! Denn einige Personen eignen sich wirklich als perfekte Reisebegleiter. Was das mit dem Sternzeichen zu tun hat, erfahrt ihr hier.

Denn mit diesen drei Tierkreiszeichen kann im Urlaub wirklich nichts mehr schiefgehen.

Wassermann

Wenn zwei Personen miteinander auf Urlaub fahren, die unterschiedlicher nicht sein könnten, dann ist hier ein Konflikt meistens vorprogrammiert. Wer mit einem Wassermann verreist, kann das jedoch von der Liste an Risiken streichen. Denn das Sternzeichen gilt als äußerst unkompliziert. Es kann sich an nahezu jede Situation und Person anpassen und gibt sich schnell mal zufrieden. Ein Streit darüber, ob man lieber eine Sightseeing-Tour unternimmt oder am Strand liegt, in welchem Lokal man isst oder auf welcher Seite des Bettes man schläft, ist hier Fehlanzeige.

Fische

Die ruhige und entspannte Art der Fische kommt einem im Urlaub genau gelegen. Denn selbst wenn während der Reise kleine Probleme auftreten, kann man sich darauf verlassen, dass das Sternzeichen einen beruhigt und man weiß, dass alles wieder gut wird. Außerdem sind Fische sehr auf Harmonie bedacht und lassen sich niemals auf Provokationen ein. Dazu ist ihnen ihre Erholung einfach viel zu wichtig. Also selbst, wenn jemand versucht, einen Streit anzuzetteln, steht das Tierkreiszeichen drüber und behält in jeder Situation einen kühlen Kopf.

Waage

Wer gerne eine geplante Reise erlebt, den organisatorischen Aufwand jedoch nicht unbedingt selbst übernehmen möchte, hat mit der Waage als Reisebegleitung genau die richtige Wahl getroffen. Denn das Sternzeichen liebt es, sich bereits vorab über den Zielort zu informieren, sämtliche Hotspots, aber auch Geheimtipps und trendige Lokale herauszusuchen. Alles, was man dann noch machen muss, ist der Waage zu folgen und einfach nur genießen. Das Beste: Man erspart sich auch stundenlanges Anstellen, denn vorbereitet wie die Waage nun mal ist, hat sie natürlich alles bereits im Vorhinein gebucht.