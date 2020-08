View this post on Instagram

[Werbung, unbezahlt] Who loves golden milk? 🤩We do! And who likes ice cream? 🍦We do! If you love both as well, we got you covered with the perfect combination. 🅖🅞🅛🅓🅔🅝 🅜🅘🅛🅚 🅘🅒🅔 🅒🅡🅔🅐🅜 💛It´s like sunshine in a bowl. Wer liebt goldene Milch? 🤩Wir! Und wer liebt Eis? 🍦Wir! Wenn du beides genauso liebst wie wir, haben wir für euch die perfekte Kombination aus beidem💛 Ingredients: 2 tbsp. Tumeric powder 1 tsp ginger powder pinch of black pepper 250ml soja cusine 150 g vegan crème fraîche 200 ml coconut milk 7 EL agave syrup pinch of cinamon 1 tsp carob gum (optional) ➡️ Whisk all ingredients together until they become smooth. Freeze at least for 6 hours, better overnight. Enjoy💚🌱 Zutaten: 2 EL Kurkuma 1 TL Ingwer Prise schwarzer Pfeffer 250 ml Soja sahne 150 g vegane crème fraîche 200 ml kokosmilch 7 EL Agavensirup Prise Zimt 1 gestrichener TL Johannisbrotkernmehl (optional) ➡️ Verquirle alle Zutaten bis eine geschmeidige Masse entsteht. Für min. 6 Stunden einfrieren, besser über Nacht. Guten Appetit 💚🌱