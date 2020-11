Du hast jemanden kennengelernt, ihr seht euch regelmäßig und irgendwie passt alles richtig gut. Du spürst Schmetterlinge im Bauch und hast dich in Wahrheit schon Hals über Kopf verliebt. Aber empfindet er genauso?

Wenn du dich noch nicht offen ansprechen traust, wie es denn in seiner Gefühlswelt aussieht, dann kannst du einfach mal darauf achten, wie er sich so verhält. Denn oft sagen schon kleine Gesten viel darüber aus, ob er sich auch in dich verliebt hat.

1. In deiner Gegenwart ist er nervös

Er wirkt manchmal etwas schüchtern und scheint genau zu überlegen, was er sagt und wie er sich verhält? Das kann durchaus ein Zeichen dafür sein, dass er dich richtig gut findet und einfach alles perfekt machen will.

2. Seine Blicke sprechen Bände

Er schaut dir oft ganz tief in die Augen oder beobachtet jede Bewegung von dir? Dann liegt das daran, dass er einfach nicht genug von dir bekommt und er dich richtig gut findet. Wenn ihr euch küsst, dann hört er zwischendurch auf, um dich einfach anzuschauen und dabei verliert er sich in deinen Augen? Ok, was will man mehr! Da sprühen definitiv die Funken und er hat sich vermutlich schon längst in dich verliebt.

3. Er stellt dich seinen Freunden vor

Du hast schon seine Jungs kennengelernt und er hat keine Scheu davor, dich seinem Freundeskreis vorzustellen? Das heißt, dass er zu dir steht und sich in deiner Gegenwart ziemlich wohlfühlt. Und, er will, dass das auch seine Freunde wissen. Wenn er dich dann auch noch vor ihnen küsst, dich umarmt oder deine Hand hält, dann weißt du eigentlich eh schon, was Sache ist.

4. Er kann seine Finger nicht von dir lassen

Er umarmt dich, küsst dich, nimmt deine Hand, streichelt dich – kurz: Er kann einfach nicht seine Finger von dir lassen! Und das nicht nur, um dir deine Klamotten vom Leib zu reißen, sondern er sucht deine Nähe. Mit diesen kleinen Gesten will er dir definitiv sagen, dass er Gefühle für dich hat. Und dann küsst er auch noch deine Stirn? Der hat sich bestimmt schon längst in dich verliebt!

5. Er sagt dir, dass er dich gut findet

Ja was will man da eigentlich noch mehr?! Wenn er dir sagt, dass er dich gut findet und gerne Zeit mit dir verbringt, dann heißt das eigentlich schon recht viel. Manchen Menschen fällt es einfach schwer direkt zu sagen, dass sie sich verliebt haben. Aber das kommt schon noch. Gib ihm – aber auch dir selbst – einfach etwas Zeit. Genießen ist angesagt!

