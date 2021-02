Jeder denkt gerne mal nostalgisch an alte Beziehungen. Besonders im Lockdown haben wir viel Zeit, um uns über Fehler, ein gebrochenes Herz und die Liebe nachzudenken. Bei manchen Sternzeichen geht es aber um viel mehr. Sie denken ständig noch an ihren Ex-Partner.

Diese Sternzeichen bekommen ihre verflossene Liebe einfach nicht aus dem Kopf:

Jungfrau

Die Jungfrau liebt es, Ordnung in ihrem Leben zu haben. Eine schlechte Trennung passt da natürlich nicht ins Bild. Wenn es tatsächlich mal zum Beziehungsende kommt, dann versucht das Sternzeichen so freundschaftlich und geordnet auseinanderzugehen, wie es möglich ist. Doch genau das kann der Jungfrau auch zum Verhängnis werden. Sie braucht meist eine sehr lange Zeit bis sie über ihren oder ihre Ex hinwegkommt und jemand anderem vertrauen kann. Im ersten Jahr nach der Trennung kann es schon passieren, dass die Jungfrau jeden Tag an ihren Ex-Partner denkt.

Fische

Fische suchen stets nach der großen Liebe. Sind sie erstmal in einer Beziehung, dann geben sie ihrem Partner alles. Nach einer Trennung ist ihr Herz oft in tausend Stücke gebrochen. Sie denken häufig darüber nach, was schiefgegangen ist. Außerdem ist das Sternzeichen ein wahrer Träumer, der viel über die Vergangenheit grübelt und sich stets fragt “Was wäre wenn…?”. Zum Teil werden die Fische auch schnell melancholisch und sehnen sich die gute alte Zeit mit ihrem Ex-Partner zurück.

Krebs

Der Krebs handelt oft sehr unüberlegt. Es kann schon mal vorkommen, dass er sich von seinem Partner trennt und es später bereut. Deswegen schweift er in Gedanken gerne Mal ab und denkt über seinen Ex-Partner nach. Es kann auch passieren, dass er sich nach einem Jahr wieder bei seinem Ex meldet und der Beziehung noch eine zweite Chance geben möchte.

Löwe

Der Löwe liebt es zwar, auf sich alleine gestellt zu sein und seine Freiheit zu genießen, hat er aber erstmal sein Herz an jemanden verloren, ist es schwer für ihn, loszulassen. Nach einer Trennung, denkt er fast täglich an seinen oder seine Ex und fragt sich, ob er ihn nicht wieder anrufen soll. Das Sternzeichen kann sich kaum vorstellen, jemals mit jemand anderem so glücklich zu werden.