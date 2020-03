Du hattest einen richtig schlechten Tag, in der Arbeit lief es nicht gut, mit dem Freund gab’s Stress und irgendwie bringt dich gerade nichts so wirklich zum Lachen? Dann brauchst du eines dieser drei Sternzeichen an deiner Seite. Denn sie sind einfach immer für dich da, wenn’s dir mal schlecht geht, finden die richtigen Worte und haben ein Talent dafür, andere aufzumuntern.

Diese drei Sternzeichen sind extrem motivierend und denken immer positiv.

Löwe

Jeder braucht einen Löwen an seiner Seite, denn er hat einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und will, dass es seinen Liebsten immer gut geht. Wenn es um seine Freunde geht, würde er alles für sie tun. Mit seiner positiven und offenen Art, schafft er es immer wieder, dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wenn’s dir mal schlecht geht. So einen Freund wünscht sich jeder an seiner Seite.

Schütze

Der Schütze genießt sein Leben, übernimmt gerne das Ruder und lässt alles stehen und liegen, wenn seine Freunde ihn brauchen. Ihre Freunde sind diesem Sternzeichen extrem wichtig. Sie hören sich die Probleme des anderen zuerst in aller Ruhe an, um dann die richtigen und vor allem aufmunternde Worte zu finden.

Fische

Auch Fische zählen zu jenen Sternzeichen, die sehr positiv denken und es immer wieder schaffen, ihr Umfeld aufzumuntern, wenn die Stimmung mal schlecht ist. Sie sind sehr empathisch und können sich gut in die Lage ihres Gegenübers hineinversetzen. Gerade deshalb ist es ihnen umso wichtiger, ihre Freunde aufzumuntern und sie zum Lachen zu bringen, wenn es ihnen nicht gut geht.