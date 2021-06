Der Sommer wird heiß und damit meinen wir nicht nur die Temperaturen, sondern auch den aktuellen Taschentrend: Bags aus Stroh, Korb und Bast in alle Formen sind total angesagt! Die Korbtasche ist das ultimative Sommeraccessoire 2021. Wir zeigen wie Alltags-freundlich und stylisch die aktuellen Modelle sind.

So trägt man das neue Sommeraccessoire:

1. Korbtasche als Crossbody-Bag

Crossbody-Bags sind der Street-Style-Hit schlechthin! Auch der Korb-Loook ist bei dieser Style-Variante bereits voll angekommen. Vor allem in Kombination mit luftigen Sommerkleidern sorgen die Bags aus Naturmaterialien definitiv für Urlaubsfeeling. Ein Microtrend: Anstatt die Tasche quer über den Körper zu tragen, lassen wir sie jetzt ganz locker auf einer Seite baumeln. Um das Outfit stimmig abzurunden, sollte das Beige der Tasche als Farbe im Look aufgegriffen werden.

Umhängetasche von DeFacto, € 34,99

Tasche über asos.com, € 50,99

2. Das IT-Piece als Totebag

Auch als Totebag kommen wir heuer an Korbtaschen nicht vorbei – wollen wir auch nicht, denn der Korb-Shopper ist nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern auch noch ziemlich praktisch. Denn eine Totebag hat die perfekte Größe, um seinen ganzen Alltag darin zu verstauen. Praktisch für die Arbeit kann man super stylish gleich zum Afterwork-Drink übergehen. Und auch als Strandtasche ist sie einfach perfekt! Besonders angesagt sind Modelle mit Detailapplikationen, wie Ledereinsätze, Metallschnallen oder Flechtmuster, die der Tasche mehr Eleganz verleihen. Ohne viel Schnickschnack wirkt so der ganze Look gleich viel hochwertiger.

Shopper von Mango, € 59,99

Tote mit Leder über mytheresa.com, € 490

3. Mini-Korbtaschen

Ein cooles Statement gefällig? Dann greift man zu rechteckigen Formen. Das kleine Format eignet sich perfekt, um den Look im Nullkommanichts aufzuwerten, ohne dafür viel tun zu müssen. Vor allem zum schlichten Alltagslook kombiniert geben die Mini-Korbtaschen einen coolen Kontrast. Um die Tasche für sich wirken zu lassen, sollte auf extra viel Schmuck und weitere Accessoires verzichtet werden.

Korbtasche von Zara, € 39,95