Der französische Schauspieler Gaspard Ulliel ist nach einem schweren Ski-Unfall im Alter von nur 37 Jahren gestorben. Laut Medienberichten hat er die Kollision mit einem weiteren Skifahrer nicht überlebt.

Erst vor wenigen Tagen wurde der Trailer zur neuen „Marvel“-Serie „Moon Knight“ veröffentlicht, in der Ulliel in einer der Hauptrollen zu sehen ist.

Gaspard Ulliel stirbt bei Ski-Unfall

Der aufstrebende französische Schauspieler Gaspard Ulliel erleidet ein tragisches Schicksal. Er war gerade am Weg, die Spitze des Schauspiel-Universums zu erreichen, da wird er ganz plötzlich aus dem Leben gerissen. Während eines Ski-Urlaubs in La Rosiere kollidiert der 37-Jährige mit einem weiteren Skifahrer. Laut der französischen Zeitung Le Parisien wurde der Schauspieler im bewusstlosen Zustand in die Universitätsklinik von Grenoble eingeflogen. Doch dort ist er dann an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas gestorben. Das Krankenhaus ist übrigens dasselbe, in das damals auch der ehemalige Formel-1-Star Michael Schumacher nach seinem schweren Unfall eingeliefert wurde.

Fans, Angehörige und selbst Politiker zeigen sich bestürzt über die traurige Nachricht von Ulliels Tod. Frankreichs Premier Jean Castex twittert etwa: „Gaspard Ulliel ist mit dem Kino aufgewachsen und das Kino ist mit ihm gewachsen. Sie liebten sich wahnsinnig. Wir werden seine schönsten Interpretationen von nun an schweren Herzens sehen. Wir verlieren einen französischen Schauspieler.“

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022

„Marvel“-Star kurz vor Durchburch

2004 ergatterte Gaspard Ulliel seine erste große Kino-Rolle im Film „Mathilde – eine große Liebe“ von Jean-Pierre Jeunet. Dafür erhielt er damals sogar den französischen Filmpreis César als bester Nachwuchsschauspieler. Internationale Aufmerksamkeit erlangte Ulliel aber spätestens seit er als junger Hannibal Lecter in „Hannibal Rising“ von Peter Webber im Jahr 2007 zu sehen war. Und auch für seine Darstellung des jungen „Yves Saint Laurent“ im Film „Saint Laurent“ sorgte der Franzose für Begeisterung und erhielt einen weiteren Preis (Prix Lumieres).

Doch jetzt stand der 37-Jährige vor seinem endgültigen Durchbruch in Hollywood. Denn in der neuen „Marvel“-Serie „Moon Knight“ ist er als Kunstdieb Anton Mogart alias Midnight Man zu sehen. Der erste Trailer der mit Spannung erwarteten Serie ist erst vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Neben dem leider viel zu früh verstorbenen Gaspard Ulliel sind auch Stars wie Oscar Isaac, Emily VanCamp sowie Ethan Hawke zu sehen.